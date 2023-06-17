«مندور»: جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة استقبلت 1150 طالبا منهم 200 بالقطاع الطبي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة ، إن الجامعة توفر تعليم يقوم على منظور تنافسى.

وواصل خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة، أن كل امكانيات جامعة قناة السويس الأم لخدمة جامعة الإسماعيلية الاهلية الجديدة.

وأشار مندور إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية الجديدة بدأت بالكامل في القطاع الطبي، لافتا إلى أنه سيتم أيضا خلال العام الدراسي الجديد افتتاح كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس الأم.

وقال مندور إن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستقدم تعليم من منظور تنافسي لا يقتصر فقط على التعليم، بل تقدم حياة جامعية متزنة تشمل ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية والمسرح والرياضة”.

ولفت مندور، إلى أن أشخاصا كثيرين تحملوا ضغطا كبيرا لكي تكون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة على ما هي عليه الآن.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب مشروعات الجامعات الأهلية وأن الجامعات الأهلية تهدف لتوفير فرص تعليم جيدة حتى عام 2050.

ونوه إلي وصول إجمالى عدد الطلاب فى الجامعة 1150 طالبا منهم أكثر من 200 طالب، بالقطاع الطبي.

وقال إن مدة تنفيذ جامعة الإسماعيلية الأهلية استغرق 12 شهرا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن جانبه، قال اللواء شريف فخري، محافظ الإسماعيلية، إن تدشين جامعة الإسماعيلية الجديدة، يدعم تغير المدينة لما لها تأثير على أبعاد المجتمع بالكامل .

وأضاف فخري أن دور الجامعة لا يقتصر الجامعة على منح الطلاب شهادة دراسية فقط، وأنه ينتظر من الجامعة أن يكون لها بصمة على المجتمع ككل.