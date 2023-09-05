مندور: تدريس برنامج الذكاء الاصطناعي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأنه- في إطار سعي كلية الحاسبات والمعلومات إلى أن تحتل مكانة متقدمة في مجال الحاسبات ونظم المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي- فإن الكلية تقدم ثلاثة برامج للطلاب الجُدد وتشمل، برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، برنامج هندسة البرمجيات، برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية؛ وذلك بهدف بناء كفاءات بشرية في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، من خلال برامج تعليمية وبحث علمي موجه لخدمة المجتمع المعرفي، في ظل منظومة من القيم والأخلاقيات.

ومن جانبه – قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمُشرف على كلية الحاسبات والمعلومات توضيح تفصيلي للبرامج الثلاثة.

لافتاً إلى أن مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات تضم تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية؛ لاكتشاف المعرفة وتطبيق الذكاء الاصطناعي على البيانات خاصة البيانات الكبيرة الحجم، والتعرف على أساليب وطرق التنقيب في البيانات والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، وكيفية استخدامها لحل مشاكل واقعية، مع فهم وإتقان تقنيات علوم البيانات في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، وتطبيق مبادئ علوم البيانات لحل مشاكل العمل.

إلى جانب بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات الأعمال التي تؤثر على نظام العمل في شركة أو مؤسسة كاملة، ودراسة كيفية جمع البيانات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، وكيفية القيام بعملية معالجة وتنظيم المعلومات، بجانب دراسة التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي، مثل علم الروبوت في المجالات المختلفة، والقدرة على بناء نماذج تحليلية ووصفية لتقديم خدمات لتحليل البيانات الكبيرة الحجم ، ودراسة الأساليب والتقنيات التي تتعامل مع البيانات بطريقة متوازنة لرفع كفاءة عمليات الاستعلام في البيانات واستنباط أنماط التغير فيها.

أما عن برنامج هندسة البرمجيات – فأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج يسعى إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، من إعداد العروض والاتصال والعمل الجماعي، مما يمكنهم من الاندماج بأسواق العمل المختلفة والمنافسة، وإكساب الخريج القدرة على تحليل وتصميم وتطوير أنظمة البرمجيات، باستخدام الأساليب والتكنولوجيا والبرمجيات الحديثة، وإكساب الخريج القدرة على تصميم وتطوير برمجيات آمنة، واحتراف أحدث أساليب إدارة المشروعات، وتكوين فرق العمل وإدارتها .

وعن مميزات برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية – أفاد الدكتور محمد عبد النعيم بأن البرنامج يزود الطلاب بالمهارات المكتسبة للخريج بنهاية البرنامج مثل : القدرة على التفكير والإبداع من خلال مواد البرنامج المطروحة مما يمكنهم من إيجاد حلول مناسبة في مجال تخصصهم، بالإضافة إلي تزويدهم بالمهارات الأساسية وأحدث الأساليب والأدوات، لدراسة وتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية وتحليل وتصميم أنظمة الحوسبة الحيوية، واكتساب مهارات التواصل والتعامل مع البيولوجيين، لتحليل وتوصيف احتياجاتهم الفعلية، مع الإلمام بالعمليات وخطوات ومنهجيات تطوير النظم، واكتساب مهارة برمجة الأنظمة باستخدام لغات البرمجة الحديثة، وتحت نظم تشغيل مختلفة، إلى جانب الإلمام بالمعايير والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمهنة.

كما حرصت الدكتور غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على توضيح مجالات العمل في برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والتي تشمل العمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الاختصاص في قواعد البيانات الكبيرة، الاختصاص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها، والاختصاص في التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.