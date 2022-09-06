مندور: إجراء الكشف الطبي على 5246 طالبا بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الإدارة العامة للخدمات الطبية استقبلت منذ بداية الكشف الطبى في ٤ سبتمبر حتى اليوم ٥ آلاف و٢٤٦ طالبا وطالبة تشمل ١٨٠٩ طلاب قدامى ، ٢٩٢٨ طلاب مستجدون ، ٣٣ كلية تجارة قدامى و ٤٧٦ كلية تجارة مستجد ، بالإضافة إلى بدء عمل الكشف الطبي للتقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الإدارة الطبية استقبلت طلاب المدينة القدامى منذ ٢١ أغسطس ومستمرين بالتوازى مع الكشف الطبى للمستجدين، حيث اتخذت الإدارة أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.

وأوضحت الدكتورة سمر فتحى صديق مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية أنه تم تفعيل ٤ منافذ للتغلب على التكدس لقطع الايصالات مع تجهيز ٣ نقاط للكشف الطبى داخل الإدارة الطبية، بالإضافة لنقطة الكشف الطبى للطلاب القدامى تحت إشراف مديرى الإدارات، حيث يتوجه الطالب للنقطة الطبية الخاصة به لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة من كشف الباطنة والعظام والرمد ثم التوجه لتوقيع الكشف بعيادة الأسنان وتنتهى الخطوات بإجراء التحاليل بمعمل الإدارة ثم تختتم بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى وختم وتوقيع كبير الأطباء.

والجدير بالذكر أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بتقليل تكدس الطلاب لإجراء الكشف الطبى حيث يتم التسجيل مسبقا لتحديد ميعاد للكشف الطبى من خلال اللينك الخاص بالتسجي، حيث يقوم الطالب أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبى وإدخال البيانات الخاصة به ويتم تحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبى مسبقا ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف سواء للطالب المستجد أو استمارة الكشف الطبى الخاصة بالمدن.

ومن خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبى والأوراق اللازمة لإحضارها أثناء الكشف وقد تم تحديد مدخل خاص لدخول الطلاب ومدخل آخر لخروج الطلاب، بالإضافة لتحديد أماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لتفادى الازدحام داخل الإدارة أو الانتظار فترات طويلة وذلك تسهيلاً على الطلاب.