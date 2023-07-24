«مندوب مبيعات» يجمع بيومي فؤاد وآيتن عامر 17 أغسطس

يجمع الفيلم السينمائي الجديد “مندوب مبيعات” النجمان بيومي فؤاد وآيتن عامر، ويتم تصويره حاليا استعدادا لعرضه بالسينمات 17 أغسطس القادم ضمن أفلام موسم صيف 2023 السينمائي.

وتدور أحداث فيلم “مندوب مبيعات” حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

فيلم “مندوب مبيعات” بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.