سيـــاســة

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: مواصلة ملء سد النهضة تفاقم التوترات في منطقة هشة الاستقرار

"بدون اتفاق مسبق"
المال - خاص 10:46 م, الخميس, 8 يوليو 21 10:46 م, الخميس, 8 يوليو 21

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أكد نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن مواصلة ملء سد النهضة بدون “اتفاق مسبق” تفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلا من هشاشة الاستقرار.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة” من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

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وقال ريفيير إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للأمن والسلم.

وأشار إلى أنه بعد 10 أعوام من المفاوضات بشأن سد النهضة تبددت الثقة بين الأطراف وهو ما قوض التوصل إلى تسوية.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

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بقلم المال - خاص

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