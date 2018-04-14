مندوبة أمريكا: عندما يرسم رئيسنا خطا أحمر فإنه ينفذ وعده

أحمد صبرىقالت هيلي نيكي، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس ترامب توعد بالرد إذا استخدم غاز السارين مرة أخرى في سوريا مضيفة: "عندما يرسم رئيسنا خطا أحمر فإنه ينفذ وعده".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا قد شنت ضربة عسكرية ثلاثية صباح اليوم عبر الطائرات على

أحمد صبرى

قالت هيلي نيكي، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس ترامب توعد بالرد إذا استخدم غاز السارين مرة أخرى في سوريا مضيفة: “عندما يرسم رئيسنا خطا أحمر فإنه ينفذ وعده”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا قد شنت ضربة عسكرية ثلاثية صباح اليوم عبر الطائرات على مواقع عسكرية وبحثية تساعد في تصنيع السلاح الكيماوي.

وأضافت في جلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة حاليا أن الضربات العسكرية اليوم كانت رد فعل شرعي ومناسب ضد هجوم الأسحلة الكيماوية لافتة: “منحنا الدبلوماسية 6 محاولات لكن فيتو روسيا أوقفها وأجهضها”.