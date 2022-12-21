منخفض جوي يضرب البلاد.. انخفاض درجات الحرارة غدا والقاهرة تسجل 20 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا يسهم في انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس على المدن وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد و حتى القاهرة الكبرى والصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 20 للعظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمي و 14 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 19 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 22 للعظمى و 15 للصغرى، والسلوم 17 للعظمى و 13 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 19 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 19 للعظمى و 14 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى، و وشبين الكوم 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى العريش 20 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 19 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 22 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 19 للعظمى و 3 للصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 24 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 14 للصغرى، و بني سويف 21 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنيا 20 للعظمى و 11 للصغرى، واسيوط 21 للعظمى و 11 للصغرى، و وسوهاج 22 للعظمى و 12 للصغرى، وقنا 23 للعظمى و 13 للصغرى، والاقصر 24 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة على محافظة أسوان 24 للعظمى و 132 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 11 للصغرى، وابوسمبل 24 للعظمى و 14 للصغرى، وأبورماد 25 للعظمى و 18 للصغرى.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وتتوقع الأرصاد خريطة سقوط الأمطار وفق مؤشرات درجات الحرارة غدا على المدن، لتشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن البحر الأحمر.

كما تتوقع ان يسود طقس غدا مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل على جنوب البلاد، و طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: