منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تعلن خريطة تساقط الأمطار المتوقعة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل خريطة تساقط الأمطار غدا الأحد على مختلف المدن، إذ يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متمركز يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة وتكون السحب المنخفضة.

تساقط الأمطار على الوجه البحري

تتوقع الأرصاد تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، محذرة من القيادة بسرعة لتجنب الانزلاقات على الطرق المفتوحة والرئيسية.

كما حذرت الأرصاد، من أنه أثناء تساقط الأمطار تجنب أماكن تجمع المياه وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية.

وذكرت أن خريطة تساقط الأمطار بنسب من خفيفة إلى متوسطة تكون على مدن السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ بنسب تساقط تصل الى 70 %.

تساقط الأمطار في القاهرة

كما تتوقع تساقط الأمطار بنسب خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ودمياط والمنوفية و الشرقية و الغربية و الدقهلية خلال فترة الصباح وعلى فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد طقسا معتدلا نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء المصرية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة بسرعة رياح تصل الى 20 عقدة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، والوجه البحري 80 للصغرى، و 35 للصغرى، و السواحل الشمالية 85 للعظمى و 50 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، و جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.