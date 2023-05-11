منخفض جوي حار.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على المدن والعظمى فى أسوان 39

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب المدن، و نشاط رياح ورمال مثارة تؤثر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد بسبب تكون منخفض حراري، وتشهد طقسا مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون السحب المتوسطة و قد يتساقط منها بعض الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 29 العظمى و 18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 29 العظمى و 17 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 17 للصغرى، وطابا 31 للعظمى و 18 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 18 للصغرى، والمنصورة 29 العظمى و17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الأقصر 38 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في دمنهور 28 للعظمى و 18 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و 10 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 18 صغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 34 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 25 العظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 18 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 17 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غدا في السويس 29 للعظمى و 19 للصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 18 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى.

وتابعت : أن درجة الحرارة غدا في الغردقة 34 للعظمى و 21 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 20 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 35 للعظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 19 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على العلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و 19 للصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 18 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى رفح

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، ورفح 24 العظمى و 17 الصغرى، و شلاتين 33 للعظمى و 22 صغرى، والطور 33 العظمى و 21 للصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 28 العظمى و17 للصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 18 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 22 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل بارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح جنوبية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: