منخفض أوروبي يتسبب في تقلبات جوية.. درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 16

تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 12 للصغرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس بسبب منخفض جوي أوروبي يتمركز على سطح المتوسط يضرب البلاد، وفق درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا تسجل في القاهرة ١٦ للعظمي و ١١ للصغري، و دمنهور ١٦ للعظمي و ١١ للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية ١٦ للعظمي و ١٢ للصغري، وطنطا ١٦ للعظمي و ١٠ للصغري، وشبين الكوم ١٦ للعظمي و ١١ للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا علي مرسي مطروح ١٥ للعظمي و ١١ للصغري، والسلوم ١٥ للعظمي و ١١ للصغري، وسيوة ١٦ للعظمي و ١٢ للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا في بورسعيد ١٧ للعظمي و ١٢ للصغري، والسويس ١٨ للعظمي و ١١ للصغري، ودمياط ١٧ للعظمي و ١٢ للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ ٢٣ للعظمي و ١٣ للصغري، والطور ٢٢ للعظمي و ١١ للصغري، طابا ١٨ للعظمي و ١٠ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في الغردقة ٢٢ للعظمي و ١٠ للصغري، ومرسي علم ٢٢ للعظمي و ١٤ للصغري، والفيوم ١٨ للعظمي و ١٠ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف ١٨ للعظمي و ٩ للصغري، و المنيا ١٧ للعظمي و ٨ للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الأقصر ٢٢ للعظمي و ٩ للصغري، اسوان ٢٣ للعظمي، ١٠ للصغري.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نشرات وانذارات جوية بتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار؛ حيث يتمركز منخفض جوي علي سطح البحر الأبيض المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يعمل علي اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج وتساقط الامطار علي معظم المناطق من الساحل الشمالي حتي شمال الصعيد.

وخلال ساعات الليل تساقطت الأمطار علي مناطق متفرقة من مدن الساحل الغربي للبلاد وصلت الي القاهرة وعلي إثرها تستمر فرص سقوط الأمطار قائمة علي كافة الأنحاء تكون متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة حتي يوم غد ليكون ذروة الحالة الجوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع الحالة الجوية عن كثب وتقوم بإصدار النشرات والانذارات الجوية تبعا لتحديثات النماذج العددية والاقمار الصناعية.

والجدير بالذكر أن هذا المنخفض سيؤثر علي معظم دول الجوار ليبيا ولبنان والأردن بظواهر مختلفة تبعا لطبيعة كل دولة.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس بارد نهارا علي القاهرة والوجة البحري وشديد البرودة ليلا تصل الي حد الصقيع علي اغلب المدن.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في جميع المدن والمحافظات: