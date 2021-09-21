منح 4 شركات تراخيص مشغل تسهيلات ضغط وتموين الغاز

تشمل«غازتك» و«كارجاس» و«ماستر جاس» و«كريستال مصر»

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وافق علي منح تراخيص «مشغل تسهيلات ضغط وتموين الغاز الطبيعى» لمدة 10 سنوات، لصالح 4 شركات عاملة فى السوق المحلية.

وبحسب تصريحات مسئول بارز فى قطاع البترول لجريدة «المال»، تم إصدار التراخيص الجديدة لصالح شركات «غازتك» و«كارجاس» و«ماستر جاس» و«كريستال مصر».

وقال المسئول إن الشركات التى منحها الجهاز الرخص الجديدة متواجدة وعاملة فى السوق المحلية وتمارس النشاط من قبل تأسيس الجهاز، ولكن عقب تأسيسه كان لابد من منحها الرخص لمزاولة ذلك النشاط طبقا للإجراءات التنظيمية للقانون وللجهاز.

كان مجلس النواب أقر خلال عام 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج.

وأوضح المسئول أنه عقب إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم الغاز ، كانت الأولوية فى إعطاء التراخيص لشركة جاسكو والشركات الموردة والناقلة للغاز، تبعها إصدار الرخص لشركات التوزيع وخطوط الضغط المنخفض.

والمرحلة الثالثة شملت إصدار التراخيص لصالح الشركات العاملة فى نشاط تموين الغاز المضغوط.

وقال المسئول إن الفترة الراهنة تشهد نشاطًا ملحوظًا من قِبل الشركات العاملة فى تموين وتوزيع ونقل الغاز، لا سيما مع التوسعات المستهدفة للحكومة بنشر استخدامه فى جميع المناطق البعيدة عن الشبكة القومية.

جدير بالذكر أن لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز دورا فعالا فى حماية المستهلكين، ومنح تراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة داخل تلك المنظومة، وحساب التعريفات والرسوم الخاصة باستغلال الشبكة القومية، فضلا عن دوره فى تسوية كل النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبه داخل مصر، وزيادة القدرة التنافسية وضمان أن يتمكن جميع المستهلكين من شراء الطاقة بأسعار معقولة.

على صعيد آخر، قال المسئول إنه تم عقد اجتماع مؤخرا لمجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة بالمنظومة.

وأكد أنه حتى الآن لم تتقدم أي شركة بطلب رسمى إلى الجهاز لاقتحام منظومة تجارة الغاز فى السوق المحلية.

كانت شركات أجنبية عاملة فى قطاع البترول المصرى، ومن بينها «شل الهولندية» أعلنت رغبتها اقتحام سوق تجارة الغاز الطبيعى فى مصر عبر استيراده من الخارج وتسويقه محليًّا للعملاء الراغبين فى ذلك، تحت إشراف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وتمتلك مصر حاليا فائضا ملحوظا فى معروض وإنتاج الغاز الطبيعى، وكميات إنتاجية تكفى لتلبية كل القطاعات المنزلية والصناعية وغيرها.

وتعد «إيجاس» هى المسئول الأول عن توريد وبيع الغاز فى السوق المحلية.