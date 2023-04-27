منح مُهلة للمتقدمين لحجز قطع أراضي سكنية صغيرة لمدة شهر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة سواءً بنظام القرعة العلنية أو الحجز الإلكتروني ” on line”، مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بضوابط محددة، لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة، وذلك للعملاء المتقدمين من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من العملاء.

وأكد وزير الإسكان، أن منح هذه المهلة، يؤكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، ويؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط الآتية: أن تكون قطع الأراضي السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، وإعادة التعامل على القطع وفقاً للأسعار الحالية لكل مدينة ووفقاً لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، مع تحديد السعر الحالي لكل منطقة، وقيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، والالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط.