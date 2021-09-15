«منح قروض باسم العملاء دون علمهم».. القبض على موظف بنك اختلس 4 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في أحد البنوك بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 4 ملايين جنيه خلال 6 سنوات، بعد استغلال طبيعة عمله.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من مسئولي أحد البنوك في محافظة القاهرة ضد موظف بالبنك، وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن استغلال الموظف المذكور في غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 طبيعة عمله بالبنك واختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك.

فضلاً عن منح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم واختلاس قيمة تلك القروض لنفسه، وبلغ إجمالي المبالغ المختلسة 4 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بإرتكابه للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.