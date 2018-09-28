منح تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء 1673 منشأة بالمدن الصناعية

قيد 557 منشأة فى السجل الصناعيمحمد ريحان:أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى، أن 1673 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مقارنة بـ 263 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت

قيد 557 منشأة فى السجل الصناعي

محمد ريحان:

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى، أن 1673 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مقارنة بـ 263 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت للشهر نفسه من العام الماضى بواقع 1584 رخصة تشغيل و89 رخصة بناء، كما تم قيد 557 سجلا دائما ومحدد المدة مقارنة بـ 920 سجل للشهر نفسه من العام الماضى بواقع 494 سجلا دائما و63 سجلا محدد المدة

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تقديم كل التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتا إلي أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي هذه المشروعات 390 بحجم استثمارات متوقعة تصل إلي 147.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 72% وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي علي الاستثمار في السوق المصرية، وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

وقال إن قائمة المشروعات الصناعية المزمع إقامتها تشمل 138 مشروعا في الصناعات الهندسية و91 مشروعا في الصناعات الغذائية و90 في الصناعات الكيماوية و42 في الغزل والنسيج، فضلاً عن 29 في مجال صناعة مواد البناء.