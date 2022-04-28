أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوي الجمهورية قبل وخلال إجازة عيد الفطر.

حيث قررت الهيئة بدء العطلة الرسمية من الغد الجمعة الموافق 29 أبريل الحالى إلي يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو المقبل علي أن يتم استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 4 مايو وحتى يوم السبت الموافق 7 مايو، ومن ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلي تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.