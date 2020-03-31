منح أولوية الفحص الجمركي للسلع الغذائية والطبية المستوردة يضمن توافرها فى الأسوق

أكد عدد من المنتجين والمستوردين أن إعطاء الأولوية فى الفحص الجمركى للسلع الغذائية والطبية المستوردة يدعم سرعة الإفراج عنها بالجمارك وبالتالى استمرار عمليات إمداد السوق المحلية بتلك السلع.

وأشاروا إلى عدم وجود مشكلات فى عمليات الإفراج حاليا عن بعض الشحنات، وأنه لاتوجد أى كميات عالقة فى الموانيء، مشيدين بإجراءات الحكومة الحالية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال عمر خضر رئيس لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا توجد أى بضائع عالقة فى الموانئ.

وأكد أنه يجرى الإفراج عن البضائع الواردة خلال أيام، وأن الأولوية وفقا لقرار مصلحة الجمارك تتم للسلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وباقى السلع قد تتطلب يومين إضافيين.

وأشار خضر إلى أن الجمارك لجأت إلى تخفيض عدد موظفيها كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، لكن ذلك لم يؤثر على حركة الإفراج الجمركى.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن هناك تباطؤا فى عملية استيراد السلع ومنها الأدوية، بسبب الظروف التى فرضتها “كورونا” على دول العالم ككل سواء من إجراءات العزل أو الحجر الصحى.

وأكد أن هناك تعليمات جمركية بالإفراج عن الشحنات المستوردة من السلع مثل الأدوية حتى وإن تأخرت المستندات الخاصة بالشحنة بسبب الظروف التى فُرضت على العالم ككل.

وأضاف أن هناك لقاءات تجرى بين صناع الدواء والجهات المساندة والمعنية بهذا الملف، لأن الدولة حريصة على عدم وجود نقص فى معروض الدواء بالسوق المحلية.

وأوضح أن اللقاءات مستمرة لبحث آليات رفع المخزون الإستراتيجى من المواد الخام للدواء سواء عبر البحث عن بدائل لواردات مصر من خامات الدواء بين الدول و تقديم تسهيلات بنكية لقطاع الدواء بما يمكن المصنعين من استيراد كميات كبيرة من الخامات تغطى تصنيع الأدوية لعدة أشهر، خاصة وأن شركات الدواء بحاجة إلى رفع أرصدتها باستمرار.

وقال مصطفى العجوانى، أحد مستوردى العدد والآلات إنه لا توجد شحنات معلقة فى الموانئ، ولكن هناك توقفا تاما فى عمليات استيراد القطاع بسبب الإجراءات التى فرضتها دول العالم ككل لمواجهة فيروس كورونا.

ووصفت الدكتورة رانيا حبيب رئيس مجلس إدارة شركة “جو جلوبال” لتنمية الأعمال الدولية، قرار إعطاء أولوية الفحص الجمركى للسلع الغذائية والطبية بأنه قرار ممتاز، لأنه سيعمل على استمرار إمداد السوق بالاحتياجات المطلوبة.

وأشارت إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا ستلقى بآثارها على الاقتصاد الوطنى ككل، لافتة إلى أن الإجراءت التى اتخذتها الحكومة حتى الآن ممتازة بالنسبة للمرحلة الراهنة.

وأشادت بوعى الحكومة بالأزمة وسرعة إصدار الإجراءات الاحترازية لمواجهتها، موضحة أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها وقف تصدير جميع أنواع البقوليات لتلافى أى عجز فى المعروض بالسوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين.