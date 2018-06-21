منحوتة يونانية تعيد رونق الخمسينات لشاطئ فندق العلمين بمراسي

المال- خاص يشهد فندق العلمين التاريخي بمنطقة مراسي سيدي عبد الرحمن حاليا أعمال تجديد واسعة تتسق مع روح العصر وتحافظ على رونقه التاريخي. تركز هذه التصميمات على إحياء فترة الخمسينات والستينات والحنين للماضي الجميل عن طريق أعمال فنية متنوعة في الفندق مستوحاة من الثقافة المصرية في الفن والسينما والمو

المال- خاص

يشهد فندق العلمين التاريخي بمنطقة مراسي سيدي عبد الرحمن حاليا أعمال تجديد واسعة تتسق مع روح العصر وتحافظ على رونقه التاريخي. تركز هذه التصميمات على إحياء فترة الخمسينات والستينات والحنين للماضي الجميل عن طريق أعمال فنية متنوعة في الفندق مستوحاة من الثقافة المصرية في الفن والسينما والموسيقى خلال هذه الفتره.

ومن أبرز هذه الأعمال منحوتة فنية عبارة عن عشرات الشماسي المعلقة في الهواء، ترتفع أكثر من 13 متر فوق شاطئ سيدي عبد الرحمن في صورة فنية ساحرة، وقد سميت هذه المنحوتة “دقوا الشماسي” مستوحاة من أغنية “قاضي البلاج” الشهيرة للراحل عبد الحليم حافظ.

وقام بتصميم هذا العمل في اليونان الفنان الراحل جورج زونجولوبولس George Zongolopoulos ويعتبر من أكثر الأعمال الفنية تصويرا في العالم

وقامت “إعمار للضيافة” بإسناد هذا المشروع الفني إلى The George Zongolopoulos Foundation لإنشاء توأم لهذا العمل على خليج سيدي عبد الرحمن في مصر، ويحمل هذا العمل الفني لمسات إبداعية فنية بتصميمات رائعة وألوان هادئة وبنظام إضاءة خلاب.

هذه التجديدات سوف تضفي مزيدا من الجمال والإبداع على رمال شاطِئ ذلك الفندق العريق الذي مضى على إنشائه أكثر من نصف قرن من الزمان. ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق في شهر يوليو القادم، والذى سوف يمثل إضافة نوعية لمراسي، وسيكون الحدث الأكثر جمالا على الساحل الشمالي هذا الصيف.