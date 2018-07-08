منحة يابانية لدعم ضريبة القيمة المضافة

أحمد عاشوروقعت مصر واليابان، منحة -اليوم الأحد- لدعم إنشاء نظام ممكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.4 مليون جنيه في وزارة الاستثمار.ووقع الاتفاق كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدي القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير ا

أحمد عاشور

وقعت مصر واليابان، منحة -اليوم الأحد- لدعم إنشاء نظام ممكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.4 مليون جنيه في وزارة الاستثمار.

ووقع الاتفاق كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدي القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويساهم الاتفاق في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.