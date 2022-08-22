منحة وبعثات وميكنة المنشأت.. أبرز تفاصيل لقاء وزير الصحة مع «الوكالة الأمريكية للتنمية»

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين ، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة السيدة ليسلي ريد، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والوفد المرافق لهما، لتعزيز سبل التعاون ودعم القطاع الصحي المصري.

وزير الصحة مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بمدير الوكالة والوفد المرافق لها ، وعبر عن امتنانه وتقديره للتعاون المستمر مع الوكالة في القطاع الصحي ، والتي شهدت خلال جائحة كورونا خطوات تضامنيه من الجانبين.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى تكثيف العمل المشترك ، من خلال البرامج تقدمها مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل ، وملف الزيادة السكانية ، خلال السنوات القادمة.

كما رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بالدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمورية مصر العربية ، وأعرب عن الشكر والتقدير للدور الذي يقوم به المكتب الأقليمي للمنظمة في دعم المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية ، وفي مقدمتها النجاح الذي حققته مصر في القضاء على فيروس سي ، وكذلك القدرة المصرية على إدارة التعامل مع جائحة فيروس الكورونا المستجد ، كما أعرب عن تطلعه للتعاون الدائم مع المنظمة في عدد من الملفات الهامة والتحديات المستقبلية ، في ظل اقتراب استضافة مصر لمؤتمر المناخ رقم ٢٧ في نوفمبر القادم.

إطلاق العمل بالمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية

وخلال اللقاء أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية، في إطار التعاون الثلاثي بين الوزارة والوكالة ومنظمة الصحة العالمية، والتي ستكون شريكًا أساسيًا لدعم الأنشطة والملفات الصحية المصرية، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

إرسال بعثات من الفرق الطبية بمجال التحاليل الطبية ضمن برنامج تدريبي مدته 6 أشهر

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية، لتدريب كافة الجهات المعنية بالوزارة، بمجال الترصد والتتبع والاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى إرسال بعثات من الفرق الطبية المتخصصة بمجال التحاليل الطبية ضمن برنامج تدريبي مدته 6 أشهر، وذلك بهدف صقل مهاراتهم المهنية ورفع كفاءتهم، مؤكدًا أن الوزير حرص على بحث التعاون في مجال المستلزمات والأدوات والمساعدات الطبية.

بحث التعاون في مجال ميكنة جميع المنشآت الصحية

وتابع أن الوزير بحث التعاون في مجال ميكنة جميع المنشآت الصحية، بما يتيح إنشاء ملف صحي لكل مواطن، وهو ما يُيسر إجراءات الحصول على الخدمة الصحية، من خلال أي مركز صحي أو مستشفى قريب ، وهو ما سينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.

وقد أعربت مديرة الوكالة عن شكرها للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتقديرها للعمل المشترك مع وزارة الصحة والسكان ، وأكدت حرص الوكالة على دعم القطاع الصحي المصري ، كما أبدت اهتماما لتفعيل التعاون في ملف السكان وكذلك بناء قدرات العاملين في القطاع الصحي من مختلف المحاور.

من جانبها ، أثنت الدكتورة نعيمة القصير على متانة التعاون بين المكتب الإقليمي للمنظمة ووزارة الصحة والسكان في مجالات مواجهة الأوبئة والأمراض المتوطنة وتعزيز الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ، وأكدت على ضرورة التكامل والتناغم في تفعيل الاتفاقيات المشتركة لتعظيم الفائدة المرجوة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون المبادرات العامة، والدكتور سالي ساهر مسؤول الملف الصحي بالوكالة الأمريكية، والدكتور عمر أبو العطا عضو المكتب الفني بمنظمة الصحية العالمية.