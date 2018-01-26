منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

المال - خاصأعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، وا



المال – خاص

أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة “التعليم أولا” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.

وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن اللاب توب المقدم للطلاب هو هدية من مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، والمنحة برعاية شركة مايكروسوفت مصر.

وأضاف أن هذه المنحة ليست الأولى، حيث إن المنحة الأولى كانت بعدد (27) طالبا، والثانية كانت بعدد (84) طالبا، أما المنحة الثالثة كانت بعدد (135) طالب، والرابعة (156) طالبا.

وأكد الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي لمشروع “التعليم أولا”، أن الهدف من المنح هو اكتشاف المواهب والخبرات لدى المتفوقين، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والمهارات الحياتية.