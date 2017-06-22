منحة كورية لإنشاء كلية تعليم فني ببني سويف

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، مع سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، منحة بقيمة 6 ملايين دولار لإنشاء كلية مصرية كورية للتعليم الفنى ببنى سويف.

حضر التوقيع شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضحت الوزيرة، أن اتفاقية اليوم هى منحة من الجانب الكوري لإنشاء كلية للتعليم الفنى لصالح وزارة التعليم العالى لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ولتنمية المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن المشروع سيضمن توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة وسيقوم بمنح شهادات معتمدة للطلاب.

وتقول الوزيرة إن الاتفاقية من نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية العام الماضى.

وذكرت أن مدة هذا المشروع 7 سنوات حتى 2022، وأهدافه هى تطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، ودعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، وتحسين المعرفة والمهارات العملية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن دعوة للتدريب فى كوريا فيما يتعلق بالتعليم المهنى بوزارة التعليم العالى ولأعضاء هيئة التدريس، اضافة إلى ارسال الخبراء الأكفاء من كوريا إلى مصر الذين سيكونون مسؤلون عن إدارة المشروع، جنبا إلى جنب الخبراء المصريين.