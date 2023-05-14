منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. موعد الصرف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات بشأن العمالة غير المنتظمة 2023، من بينها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد منحة العمالة غير المنتظمة وموعد الصرف ورابط التسجيل..

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تعرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023، بتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة ، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ، والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يبدأ تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة فور انتهاء الإجراءات القانونية، وتصرف إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، تقدر بـ 1000 جنيه.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يمكن لـ المواطنين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 عن طريق موقع وزارة القوى العاملة المصرية من خلال هذا الرابط .

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

– اضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة «الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الموقف التأميني، الاسم رباعي، المهنة، الموقف من التجنيد، الحالة الاجتماعية، العنوان، رقم الموبايل».

– اضغط على حفظ.

– الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

– اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

– كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

– إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعامل.

– كتابة الاسم رباعي.

– إدخال المحافظة التابع لها العامل.

– إدخال النوع ذكر أم أنثى.

– كتابة الحالة الاجتماعية.

– الضغط على إرسال الطالب أو كلمة تسجيل.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

اتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين رابط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة المصرية