منحة أمريكية بقيمة 2.2 مليون جنيه لدعم متضرري قرية الروضة في سيناء

المال- خاص وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتوماس جولدبرجر، لقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ومؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين منحة لدعم المتضررين من

المال- خاص

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتوماس جولدبرجر، لقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ومؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين منحة لدعم المتضررين من العملية الارهابية بقرية الروضة، بمحافظة شمال سيناء بقيمة 2.2 مليون جنيه.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المنحة المقدمة للهلال الاحمر المصرى، تهدف للمساهمة في دعم المتضررين من “تفجيرات مسجد الروضة”، التي تمت في نوفمبر 2017م، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لأهالي القرية، من خلال تدريب الاطفال في المدارس على مكونات الاسعافات الاولية، والاستعداد للكوارث، والتوعية الصحية لرعاية المرضى في المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، والتدريب الحرفي على المنتجات اليدوية وتركز المنحة على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهي الفئات الاولى بالتنمية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء تقع على رأس أولويات التنمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وقال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة:”إن هذه الأموال ستسمح للهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي الإجتماعي لتعزيز عملية التعافي لأولئك الأطفال الذين فقدوا أحبائهم”.

وأضاف:”نحن أيضًا نساعد الهلال الأحمر المصري في توفير الدعم لكسب العيش للأسر المحرومة من الدخل بسبب الهجوم وهذه المبادرة من الشعب الأمريكي للشعب المصري، هى رمز للصداقة و التضامن، و جزءً من الالتزام المتواصل لهزيمة الإرهاب معًا”.

وتابع:”دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يضيف إلى المساعدات الحيوية التى قدمها الهلال الأحمر المصري مسبقا للمتضررين منذ للهجوم ويشمل التدريب المهني الذى تقدمه هذه المنحة وتوفير آلات النسج ولوازم أخرى تحتاجها السيدات اللاتي فقدن أسرهن في هذا الهجوم”.

وأكدت السيدة/ شيرى كارلين، مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، نحن ندعم ما يقوم به الهلال الاحمر المصرى، ونسعى على البناء ما حققوه من نجاح فى شمال سيناء، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستكون لاسر الضحايا الذين فقدوا نتيجة الحادث الارهابى فى قرية الروضة.

وقدمت الدكتورة مؤمن كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، شكرها وتقديرها للوزيرة على دعمها لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الهلال الاحمر المصرى لديه برنامج لهذه المنحة يتضمن الدعم المعيشى ومساعدة الاسر فى توفير فرص العمل والتدريب المهنى وتقديم الدعم الاجتماعى والنفسى لنحو 600 طفل فى المدارس الابتدائية.