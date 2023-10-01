«منثم القابضة» تتعاون مع «بنوك مصر» للتواجد على شبكة المدفوعات اللحظية «IPN»

تدرس شركة “منثم” القابضة للاستثمارات المالية تأسيس عدة كيانات تابعة فى مجالات مختلفة أبرزها المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق عدة صناديق استثمار متخصصة فى الذهب والعقارات وغيرها.

«المال» حاورت الإدارة التنفيذية لـ «منثم القابضة» للوقوف على آخر مستجدات صندوقها النقدى ذى العائد اليومى التراكمى، ورؤيتها لسوق الخدمات المالية فى الوقت الراهن، وكذلك أبرز المنتجات التى يعتزم الصندوق إطلاقها، والآلية التى يحافظ بها على أموال العملاء ضد الاحتيال، وأبرز جهوده للتوعية بأهمية ثقافة الادخار، وكذلك مستهدفات الشركة الأم.

كما تدرس الشركة فى مرحلة لاحقة، تأسيس عدد من الشركات التابعة والشقيقة، بهدف خدمة التطبيق الأساسى وهو تطبيق “منثم”، وبينها تأسيس شركة مدفوعات إلكترونية..وإلى نص الحوار.



بداية، قال إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس لتطبيق “منثم” للادخار، إن هذا المنتج هو عبارة عن تطبيق ادخار رقمى مبسط، وهو أقرب ما يكون إلى حساب التوفير، مشيرًا إلى أن التطبيق أطلق، لكى يقوم بمهمته، صندوق استثمار تحت مسمى «صندوق منثم ذو العائد اليومى التراكمى» وهو صندوق مفتوح.

وأضاف أن الصندوق يستثمر أموال العملاء التى يدخرونها من خلال التطبيق فى أذون الخزانة الحكومية، نظرًا لكونها قليلة أو معدمة المخاطر.

وأكد أنهم اعتمدوا، فى مرحلة البناء والتأسيس على أن يكون التطبيق سهل الاستخدام، وهى ذاتها الفكرة التى تكفل نجاح أى تطبيق بشكل عام، مبينًا أن عملية استخدام التطبيق أو الاستثمار فى أذون الخزانة من خلاله سهلة ومبسطة للغاية.

الادخار من خلال التطبيق

وتابع إنه يمكن للعميل الراغب فى الاكتتاب فى أذون الخزانة شراء وثيقة فى حال الرغبة فى الاستثمار ويستردها حين ينتهى أجل الأذون التى استثمر فيها، ولكن مع تطبيق “منثم” تم تغيير هذه العملية بالكامل، ليقتصر الأمر على مجرد إيداع هذه الأموال واستردادها، كما لو كان الأمر يتم من خلال البنوك تمامًا.

وأوضح أن أول خطوة فى استخدام التطبيق هى تحميله من على المنصات المعنية، ثم اتباع إجراءات «اعرف عميلك» الإلكترونية أو الـ «kyc»، وبعدها يتم أخذ توقيع العميل، لكنه يحدد الموعد المناسب له قبل أن يأتى إليه أحد موظفى الشركة لأخذ توقيعه، ثم يتم تفعيل الحساب بعد يوم أو يومين من أخذ التوقيع.

وأكد «سرهنك» أن الإيداع فى التطبيق يمكن من خلال التحويل البنكى العادى، إذ يمكن للعميل إجراء تحويل بنكى من حسابه الشخصى إلى حسابه فى صندوق “منثم”، لكن لكى يتم ذلك يتعين على العميل إضافة حسابه البنكى على التطبيق، والذى سيتم استخدامه فى التحويل لـ «منثم» وبالتالى الادخار من خلاله.

وذكر أن عملية الإيداع تتم على مرحلتين، الأولى التحويل من الحساب البنكى للعميل إلى حساب العميل من خلال الإنترنت البنكى أو من خلال «إنستاباى»، والطريقة الأخرى عبر الإيداع النقدى من خلال البنك الأهلى الكويتى، وهو البنك الوحيد الذى يتعامل معه التطبيق فى الوقت الحالى.

وأكد أن التطبيق يستهدف إضافة خدمة التحويل النقدى من خلال عدد من البنوك الأخرى بخلاف البنك الأهلى الكويتى، موضحًا أنه كلما ارتفع حجم الصندوق كلما زادت فى الجهة الأخرى عدد البنوك التى يتعاون معها.

الاستثمار فى أذون الخزانة

وأفاد «سرهنك» بأن صندوق “منثم” يقدم أكثر من %16 عائدًا على المدخرات، ولكن ما يضيف ميزة للتطبيق على حساب أذون الخزانة التى يصل العائد فيها إلى نحو %25، أن هذه الأخيرة تقتطع منها ضرائب تصل إلى نحو %20.

ولفت إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة يجبر العميل على الارتباط بمدة زمنية معينة، وهى الآجال المختلفة لأدوات الدين قصيرة الأجل، فى حين أن الاستثمار فى صندوق “منثم” يتيح للعميل إيداع وسحب مدخراته فى أى وقت، بدون أى رسوم أو غرامات كسر وديعة وخلافه.

وشدد على أن أموال المستثمرين آمنة تمامًا، لأن التطبيق يستثمرها فى أذون الخزانة والتى هى مضمونة تمامًا، مؤكدًا أن مهارة الصندوق تتمثل فى إدارة محفظته المتاحة من السيولة، بمعنى أنهم يستثمرون هذه الأموال فى آجال أذون الخزانة المختلفة، ليضمنوا وجود سيولة متاحة لديهم طوال الوقت.

وأفاد بأن إدارة محفظة السيولة المتاحة لدى الصندوق بهذه الطريقة تضمن إمكانية حدوث عمليات استرداد العملاء لمدخراتهم بشكل يومى، مبينًا أن مدير الاستثمار لدى «منثم» هى شركة أزيموت، الرائدة فى إدارة الصناديق.

وأوضح أن التفكير الأول فى تأسيس الشركة كان خلال ديسمبر 2020، فاجتمع هو وصديقه «هيمانشو»، والتى تأسست فى مارس 2021، وحصلت على كل التراخيص المتاحة فى ديسمبر 2021، وفى أبريل 2022 تمت الموافقة على الصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تم فتح الاكتتاب لمدة شهر وأغلق فى يونيو 2022، وفى نوفمبر 2022 تم إطلاق التطبيق بشكل فعلى

وكشف أن «منثم» هو أول صندوق نقدى إلكترونى تمامًا بدون أى فروع أو نقاط بيع، مؤكدًا أن هيئة الرقابة المالية بذلت جهدًا كبيرًا لإطلاق الصندوق لا سيما وأنه الأول من نوعه، وبذلت الكثير من الجهد فى هذا السياق.

قاعدة العملاء

وأشار إلى أن الصندوق تمكن، منذ نوفمبر 2022 وحتى الآن، من اجتذاب حوالى 7500 عميل، ونحو 45 شركة، موضحًا أن لديهم تطبيق للأفراد وآخر للشركات، وضمن قطاعات مختلفة أبرزها قطاعات: الخدمات المالية سواء كانت شركات تمويل استهلاكى أو متناهى الصغر، والهندسية بما فى ذلك قطاع المقاولات أو التصميم الداخلى، بالإضافة إلى شركات فى مجالات الرياضة والتجارة وغيرهما.

وأفاد بأن نموذج عمل الصندوق مقتصر، فى الوقت الحالى، على الادخار للأفراد والشركات على حد سواء، موضحًا أن حجم الصندوق وصل حاليًا إلى نحو 250 مليون جنيه.

وقال إنه من المستهدف الوصول إلى 50 ألف عميل، و100 شركة، على أن يصل حجم الصندوق إلى نحو مليار جنيه بنهاية 2024.

وكشف أن الصندوق يجتذب من 50 إلى 70 عميلا فى اليوم ، مؤكدًا أن الصندوق لا يقوم بأى حملات تسويقية، وإنما يراهن على الانتشار وجذب أكبر عدد من العملاء عبر جودة الخدمة المقدمة والاعتماد على التسويق الشفهى أو ما يعرف بـ “Word of Mouth”.

التعاون مع البنوك

وفيما يتعلق بالتعاون مع البنوك، قال إن العملاء الذين يمكنهم الاستفادة من تطبيق «منثم» أو الادخار من خلاله هم فقط العملاء الذين لديهم حسابات بنكية، لكن المستهدف إتاحة خدمات الصندوق للجميع سواء من لديه حساب مصرفى أم لا.

وأوضح أنهم اختاروا البدء بالعملاء الذين لديهم حسابات بنكية لأن ذلك أقرب من تعليمات الالتزام والحوكمة، فضلًا عن كون هذه الحسابات البنكية تحظى بأكبر قدر من الثقة والأمان، مشيرًا إلى أن العملاء الذين لديهم حسابات مصرفية مضمونون من البنوك التى لديهم فيها حسابات، علاوة على أن هناك ضمانة ضد غسيل الأموال وغير ذلك.

وأشار إلى أنه من المستهدف بنهاية 2024 وبعد الانتهاء من متانة «السيستم» الخاص بالصندوق، وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة وخلافه إتاحة الادخار من خلال التطبيق للجميع، حتى من ليس لديهم حسابات مصرفية.

والتقط هيمانشو شريمالى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة منثم القابضة، طرف الحديث، ليشير إلى أن هناك نحو 20 مليون مصرى لديه حسابات بنكية، وبالتالى فإن إتاحة التطبيق لغير هؤلاء سيتيح له الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة ليس مجرد العمل على زيادة قاعدة عملاء التطبيق، وإنما كذلك زيادة نسب ومعدلات الشمول المالى.

التضخم وثقافة الاستهلاك

وانتقل «سرهنك» إلى زاوية أخرى فى الحديث، ليشير إلى أن التطبيق يلعب دورًا حيويًا لا سيما فى ظل معدلات التضخم الجامح، فيعمل «منثم» على تقديم %16.8 عائدًا على الودائع المدخرة لديه، وهو ما يعنى كونه يتيح الفرصة للعملاء لمحاولة استغلال أموالهم الاستغلال الأمثل والحفاظ على قيمتها.

وأكد أن العائد المقدم على المدخرات والذى يفوق حدود الـ %16 لا يختلف بحسب حجم الوديعة، بمعنى أنه سيكون كذلك سواء كان حجم الوديعة جنيهًا واحدًا أو مليارا.

مخاطر الاحتيال

وأكد أن تطبيق «منثم» يعتمد جميع النظم التكنولوجية التى تضمن حماية أموال العملاء، سواءً كانت “firewall” أو استخدام جميع الأدوات والمنتجات التقنية التى تضمن تحقيق هذه الغاية، لافتًا إلى أنهم يولون خصوصية بيانات العملاء أعلى قدر من السرية.

وكشف أن التطبيق يتعاون مع شركة بنوك مصر، التابعة للبنك المركزى، للتواجد على شبكة المدفوعات اللحظية “IPN ” والتى تتيح للتطبيق إمكانية الاسترداد اللحظى فى أى وقت، بما فى ذلك أيام الإجازات وخلافه.

وأوضح أن التطبيق يتيح الإيداع والاسترداد بشكل لحظى، ولكن هذه التحويلات تتم على نظام البنك والمعروف بـ “ACH” ولكن العميل لا يستطيع الحصول على هذه الأموال إلا خلال أيام وساعات العمل المعتادة.

وكشف أن شركة بنوك مصر أتاحت خدمة الاسترداد اللحظى لبعض البنوك، ولكنها تدرس حاليًا إدراج الشركات الناشئة على المنصة التابعة لها، والتى تتيح لها هذه الخدمة فى أى وقت ومن أى مكان.

الجولة التمويلية

وبخصوص الجولة التمويلية الأخرى، كشف إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس لتطبيق منثم للادخار، أن التطبيق أغلق، خلال أبريل الماضى، أولى جولاته التمويلية والتى شارك فيها مؤسسات “A15″ و”Acasia Ventures” و”Prominent Angels” بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد، رافضًا الإفصاح عن حجم هذه الجولة.

واستكمل تطبيق منثم Menthum، منصة الادخار الرقمية، مؤخرًا، جولة استثمارية أولية بكبرى شركات رأس المال الاستثمارى المصرية وهى “A15” و”Acasia Ventures “و”Prominent Angels”.

وأشار «سرهنك» إلى أن التطبيق لا يستهدف خوض جولات تمويلية أخرى فى الوقت القريب، وإنما الهدف التركيز على التطبيق فى حد ذاته، سواء عبر طرح منتجات جديدة أو تحسين المنتجات القديمة، كاشفًا عن إطلاق التطبيق العربى، خلال الأسبوعين الماضيين، وقبلها بأسبوعين تم إطلاق التطبيق الخاص بالشركات.

وأفاد بأن تطبيق «منثم» الخاص بالشركات لا يقتصر فقط على مجرد التسهيل فى دفع المرتبات، وإنما يمكن لها استخدامه فى الادخار للموظفين، أو عبر قيام هذه المؤسسات بفتح حسابات لموظفيها فى التطبيق وتمكينهم من الحصول على فائدة تتراوح من 16 – %17.

وأشار إلى أنه يمكن كذلك فتح صناديق معاشات لموظفى الشركات، وبالتالى يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عند وصولهم لسن التقاعد القانونى أو الخروج من هذه الشركة.

ثقافة الادخار

ولفت إلى أن شركة “منثم” تركز حاليًا على خدمات الادخار فحسب، ولا تعتزم، فى الوقت الحالى على الأقل، إضافة أى خدمات أخرى، معللًا ذلك بكون معظم الشركات الأخرى تقدم خدمات فى مجال التمويل والمدفوعات، أحدهما أو هما معًا، فى حين لا توجد شركات أخرى تركز على الادخار، ومن ثم اختارت الشركة التركيز عليه وتثقيف الناس بأهميته.

وأوضح أن ثقافة الادخار لا تحظى بالقدر الكافى من الاهتمام لدى عموم المصريين، ومن أجل رفع وعى الناس بأهميته أطلق الصندوق منصة “menthum money wise”

والتى تُعنى بتثقيف الناس فيما يتعلق بثقافة الادخار، على أن تضع المنصة الأهداف المختلفة ثم بيان الطرق التى تؤدى إليها، ومن ذلك مثلًا: كيف تدخر لإلحاق ابنك بإحدى الجامعات؟ وكيفية الاستعداد للإنجاب، وما هو حجم النفقات التى ستكون محتاجًا إليها منذ ميلاد الطفل إلى مرحلة دخوله الجامعة، وكيفية تدبير هذه النفقات، أو كيف ستصل إلى مليون جنيه خلال فترة زمنية، كل هذه الأمور يساعد التطبيق على تثقيف الناس بشأنها.

وتابع إنه من ضمن الطرق التى يتولى التطبيق تثقيف الناس بشأنها مثلًا الإقلاع عن العادات السيئة وأهمية ذلك، فمثلًا: ما هو حجم الأموال التى ستكون بحوزتك إذا أقلعت عن التدخين واستثمرت ثمن هذه الأموال فى صندوق “منثم”؟

واقع المنافسين فى السوق

وأكد «سرهنك» أن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة للغاية، وبالتالى فإن دخول عدد من المنافسين قد لا يؤثر على حصة التطبيق السوقية ولا على حجم عملائه، موضحًا أن الهدف ليس التنافس وإنما التكامل من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء.

ولفت إلى أن أغلب المنافسين فى الوقت الحالى لا يركزون على الادخار – نموذج عمل الصندوق بشكل أساسى – وإنما على تقديم خدمات شبيهة أو قريبة من ذات الخدمات التى يقدمها «منثم»، مشيرًا إلى أنه من العسير المنافسة مع البنوك لأنها ستظل قائمة تقدم أدوارها وخدماتها المصرفية المعهودة.

وذكر أن” Money Fellows” هو أحد المنافسين لصندوق “منثم”، ولكن شرائح العملاء مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لنوعية المنتجات، فـ “Money Fellows” تعمل فى مجال الجمعيات فقط، وهو ادخار بلا شك ولكن ادخار بطريقة أخرى، فى حين أن هناك شركات تطلق صناديق شبيهة بصندوق “منثم”، ولكن الميزة التى يراهن عليها الصندوق هى البساطة والتركيز على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأكد أن التطبيق يولى عملاءه أهمية كبرى، فبعد تحميله من المنصات المعنية بدقيقة إلى ثلاثة دقائق سيتحدث إلى العميل أحد الموظفين للتأكد من وجود أية استفسارات والإجابة عنها.

استراتيجية “منثم” القابضة

وبسؤاله عن إستراتيجية “منثم” القابضة، أشار هيمانشو شريمالى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للشركة، إلى أن الشركة لا تفكر حاليًا فى رفع رأس مالها، وإنما قد يكون لديها عدد من الخطط الأخرى.

وتدخل «سرهنك» ليوضح أن الشركة قد تفكر، فى مرحلة لاحقة، تأسيس عدد من الشركات التابعة والشقيقة، وذلك بهدف خدمة التطبيق الأساسى وهو تطبيق “منثم”، مبينًا أن هذه الخطوات قد تتمثل فى تأسيس شركة مدفوعات إلكترونية.

وأفاد بأنهم لا زالوا حاليًا فى دراسة جميع الخيارات المتاحة سواء تعلق الأمر بتأسيس شركات خاصة أو الاستحواذ على حصص فى كيانات أخرى قائمة بالفعل، ولكن تأسيس شركة من البداية هو الأقرب.

وكشف أنه من الممكن أن تعمل “منثم” القابضة، خلال الفترة المقبلة، على إطلاق عدد آخر من صناديق الاستثمار لكى تساعد العملاء فى عمليات الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة فكرت ذات مرة فى إطلاق صندوق فى مجال العقارات أو الذهب أو الدولار، وكلها خيارات ما زالت مطروحة وفى طور الدراسة.

وأوضح أن التركيز الحالى منصب على صندوق «منثم» وإنما قد تعمل الشركة على إطلاق شركات أو كيانات أخرى كلما أتيحت الفرصة.

وذكر أن الشركة تدرس إطلاق خدمة “Save Now, buy later ” وهى فكرة تعنى الادخار الآن من أجل تحقيق هدف ما فى المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستوضح للعميل حجم المدخرات التى يحتاج إليها شهريًا من أجل شراء هاتف أو سيارة أو أى هدف آخر.

وألمح إلى أن الخدمة ستوفر للعملاء أفضل العروض المتاحة للهاتف أو السيارة التى يرغب العميل فى شرائها، ثم إيصال العميل بالمنتج.



الإيداع يتم من خلال التحويل العادى

استهداف إضافة خدمة التحويل النقدى من خلال عدد من البنوك الأخرى بجانب «الأهلى الكويتى»

الفائدة على المدخرات تتراوح من 16 – %17

أموال المودعين آمنة.. وتعاون مع «أزيموت» لإدارة المحفظة

«منثم» .. أول صندوق نقدى إلكترونى تمامًا بدون أى فروع أو نقاط بيع .. وحجمه وصل حاليًا إلى 250 مليون جنيه

جذب 7500 عميل ونحو 45 شركة حتى الآن

خطة للوصول إلى 50 ألف فرد و100 شركة بنهاية 2024

أصحاب الحسابات البنكية يمكنهم الادخار فى التطبيق

«A15» و«Acasia Ventures» و«Prominent Angels» أبرز المساهمين فى الجولة التمويلية الأخيرة

إطلاق النسخة العربية من التطبيق منذ أسبوعين

التركيز على الادخار فى الوقت الحالى

«منثم القابضة» تدرس تأسيس شركات تابعة

