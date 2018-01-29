منتور جرافيكس تحتفظ باسمها التجارى بعد استحواذ سيمنز عليها

محمد فتحى أكد الدكتور والدن راينز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، أن شركته ستحتفظ باسمها التجارى عقب استحواذ شركة سيمنز عليها، على أن تعرف الشركة باسم "منتور كشركة تابعة لسيمنز".وأوضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، أن استحواذ "سيمنز" على شركته

محمد فتحى





أكد الدكتور والدن راينز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، أن شركته ستحتفظ باسمها التجارى عقب استحواذ شركة سيمنز عليها، على أن تعرف الشركة باسم “منتور كشركة تابعة لسيمنز”.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، أن استحواذ “سيمنز” على شركته جاءت لدعم منتجاتها المبتكرة والتكنولوجيا والموظفين.

وأشار إلى أن مركز البحث والتطوير يلعب دورًا مهمًّا في تطوير تكنولوجيا الشركة، لافتًا إلى أنهم استثمروا في مصر على مدى السنوات الـ20 الماضية عشرات الملايين من الدولارات لتوظيف الـ5% الأعلى موهبة في الجامعات.

وأضاف أن منتور مصر لعبت دورًا مهمًّا في التعاون مع الجامعات من خلال برنامج التعليم العالي، وفي المستقبل ستتوفر به تكنولوجيا سيمنز أيضًا والتي ستدعم استراتيجيات شركته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرائد للتكنولوجيا.

ونوه بأن “سيمنز” مستمرة فى التركيز على المساهمة في بيئة التكنولوجيا التعليمية القائمة بالفعل.

وتعد شركة منتور واحدة من أكبر مراكز البحث والتطوير خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك خبرة فريدة في مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل التحقق المادي، والتحقق الوظيفي، وتصميم التناظرية أو الإشارة المختلطة، والنماذج الأولية الافتراضية والبرمجيات الأساسية بالسيارات.