منتقدة أهداف خفض الانبعاثات في الصين.. أمريكا: ليست قوية

قال نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك يوم الاثنين إن أهداف خفض الانبعاثات في الصين الحالية ليست قوية كما ينبغي، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وقال تورك لمراسل سي إن بي سي ستيف سيدجويك في قمة COP28: “أعتقد أن كل دولة بحاجة إلى إلقاء نظرة على ما تفعله، خاصة في مرحلة التنفيذ”.

واضاف:”لقد نظرت إلى الأرقام لسنوات عديدة حتى الآن. لا أعتقد أن مساهماتهم المحددة وطنيًا قوية وطموحة كما يجب أن تكون. إنهم يفعلون الكثير في مجال المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن إذا كنت تقوم أيضًا ببناء الفحم على النطاق الذي يفعلونه، فلن يكون هذا جيدًا بما فيه الكفاية.

انتقادات موجهة إلى أهداف خفض الانبعاثات في الصين

يشير مصطلح “NDC” إلى “المساهمات المحددة وطنيا”، وهي أهداف بشأن خفض الانبعاثات التي تقدمها البلدان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كل خمس سنوات بموجب خطة تم الاتفاق عليها في قمة COP21 التاريخية في باريس عام 2015.

ويصنف “متتبع العمل المناخي”، وهو مشروع مراجعة علمية مستقل، أهداف المناخ في الصين على أنها “غير كافية إلى حد كبير”، والولايات المتحدة على أنها “غير كافية”.

وقال تورك إنه في اجتماع سونيلاندز الأخير بشأن تغير المناخ بين الولايات المتحدة والصين، “مد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري يده إلى الصينيين ليتعانقوا ويحاولوا العمل معًا في المجالات التي يكون من المنطقي العمل فيها”. “.

وأضاف تورك أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى “رفع مستويات طموحنا، لأننا أكبر اقتصادين وأكبر مصدرين للانبعاثات في الوقت الحالي”.

الجميع يجب أن يكونوا على الطاولة

وحول حضور شركات مثل إكسون في مؤتمر الأطراف، قال تورك لشبكة CNBC: “أعتقد أنه أمر مهم. وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا على الطاولة، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من النقاش. لكننا بحاجة أيضًا إلى طرح أسئلة صعبة على بعضنا البعض أيضًا.

وأشار تورك إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم السبت والذي سيتخذ إجراءات صارمة ضد انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز الأمريكية، بناء على تعهد 150 دولة بشأن هذه القضية.

وقال تورك إن خفض انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز كان “الأمر الأهم الذي لم يفكر فيه أحد”، لكنه استغرق وقتا طويلا لإحراز تقدم.

وقال تورك إن هناك مثال آخر على السؤال الصعب الذي يحتاج إلى معالجة، وهو ما يتعلق بانبعاثات النطاق 3 – وهو قياس الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف: “في العديد من شركات النفط والغاز، تبلغ انبعاثات النطاق 3 الخاصة بها 10 أضعاف النطاق 1 والنطاق 2 مجتمعين. لذلك نحن بحاجة إلى إجراء محادثة حقيقية حول النطاق 3، ما هي الخطة لتقليل انبعاثات النطاق 3؟ وأعتقد أن هذا هو ما نفتقده على المستوى الوطني ومؤتمر الأطراف وعلى مستوى الشركات أيضًا.

وأردف:”أعتقد أن الشركات بحاجة حقاً إلى تكثيف جهودها… لا يمكنها أن تقول فقط، نحن نقدم منتجاً فقط. ما يفعله الناس بالمنتج – سوف يحرقونه، وسيطلق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، و63% من انبعاثاتنا الآن تأتي من النفط والغاز. وهذا حجم هائل من الانبعاثات.”