منتصر : مصر لا تمتلك شركة طيران منخفضة التكاليف.. والقطاع السياحي غير منظم

قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر لا تمتلك شركة طيران منخفضة التكاليف، وهو ما يحتاج إليه القطاع السياحي. وأضاف منتصر، خلال مؤتمر عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، للتباحث حول الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والتوقعات المستقبلية، أن وضع السياحة في مصر أصبح خطرًا ويحتاج إلى حلول جذرية، خاصة في ظل الأزمات التي مرّ بها القطاع، بدءًا من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مرورًا بأزمة كورونا، وصولًا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوَّه بأن قطاع السياحة في مصر غير منظم ويحتاج إلى لغة حوار أفضل مع الدولة، وأن يدرك احتياجاته وينظم أولوياته، بالإضافة إلى أن تكون طلباته واقعية ومؤثرة.