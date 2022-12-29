منتصر زيتون يفوز برئاسة شعبة السيارات في «كفر الشيخ» بالتزكية

أسفرت انتخابات شعبة السيارات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز منتصر زيتون بمنصب رئاسة الشعبة، والتى تم حسمها بنظام التزكية.

وتم تشكيل شعبة السيارات بـ«كفر الشيخ» برئاسة منتصر زيتون، وتضم كلا من أحمد السيد جاد الله نائب أول للشعبة، وعمرو إبراهيم الملا نائب ثاني.

وقال منتصر زيتون، رئيس الشعبة لـ”المال” إن لديها استراتيجية ترتكز على عدة محاورة، على رأسها مناقشة كافة العقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “زيتون” أن الشعبة تسعى أيضًا لمشاركة مختلف الجهات الحكومية في حسم بعض النزاعات التى قد تحدث مع بعض الشركات أو تجار السيارات بهدف التأكيد على حلها والعمل على تهيئة بيئة العمل داخل القطاع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات الحكومية لإعادة تمكين الشركات والمصانع المحلية من استئناف نشاطهم مجددًا، موضحا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات أمام الكيانات العاملة في مجال استيراد وتصنيع المركبات بسبب الإجراءات والضوابط التى اتخذها على العمليات الاستيرادية.

وأكد أن العاملين في مجال سوق السيارات قد تحملوا خسائر مالية فادحة بسبب توقف أعمالهم خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد صعوبة التعاقد على استيراد المركبات الكاملة أو شحنات مكونات الإنتاج من الخارج، مبينًا أن الكميات التى كان يتم توريدها من وكلاء و منتجي السيارات كانت ضعيفة للغاية ولا تتناسب حجم الطلب المحلي.

ولفت إلى أنه من الضروري تقديم الدعم من قبل الجهات الحكومية لقطاع السيارات ومكوناتها بغرض تمكين الكيانات المحلية من زيادة حجم أعمالهم والعمل على توطين الصناعة المحلية، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب.