منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات: البيع التجارى يهيمن على السوق حالياً.. والتقسيط يتراجع إلى 20%

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «الزيتون أوتو مول» إن البيع التجارى يهيمن على السوق حاليًا إذ تتداول الطرازات بين المعارض فى ظل محدودية طلب العملاء بعد الزيادات المبالغ فيها بالأسعار.

وأشار إلى أن حصة التقسيط من مجمل المبيعات انكمشت إلى %20 تقريبًا خلال العام الجارى بدلًا من %80 فى السابق نتيجة خروج فئة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يعتمدون على التمويلات البنكية نظراً لارتفاع مقدمات الحجز، فضلًا عن صعود قيمة الأقساط مع اشتراط البنك المركزى عدم تجاوزها %35 من الداخل.

وأوضح أن زيادات الأسعار تعود إلى مجموعة عوامل أبرزها هوامش الأرباح الكبيرة التى يجنيها الوكلاء نتيجة نقص المبيعات وارتفاع تكلفة تدبير العملة مع سعى الشركات لتحميل تكاليف التشغيل إلى العدد المحدود من المركبات الذى يجرى بيعه.

وشدد على أهمية فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لتدبير احتياجاتهم من الدولار اللازم لسداد مستحقات الشركات العالمية وهو ما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة المعروض يدفع الأسعار للتراجع وتخفيض الكميات الموردة من الخارج ومن ثم انخفاض الإقبال على شراء العملة الأمريكية من السوق الموازية وتقارب مستوياتها من معدلات التداول فى البنوك.

وكشف عن تراجع مبيعات السوق حتى الآن بنسبة تقارب %70 من الأرقام المسجلة فى الفترة المقابلة من العام الماضى وأن الأرقام الإجمالية بنهاية 2023 لن تجاوز 100 ألف سيارة بما يعكس حالة الركود التى يمر بها القطاع، موضحًا أن مبادرة المغتربين اقتنصت حصة من المبيعات السنوية للشركات التى كانت تراهن على المصريين العاملين بالخارج الذين يقومون بشراء مركبات جديدة خلال إجازاتهم السنوية.

واستبعد تحسن أوضاع السوق قبل مرورعام بشرط سهولة الاستيراد وتوافر العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية مع إدراج مصر ضمن خطط الإنتاج السنوية لشركات السيارات العالمية بعد استبعادها خلال الفترة الراهنة فى ظل عدم تعاقد الوكلاء على حصصهم الدورية.