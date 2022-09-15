منتصر زيتون عضو الشعبة العامة:تجار يتحكمون فى التسعير بعد نفاد الكميات عند الوكلاء والموزعين

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة الزيتون أوتومول، إن هناك عددًا من التجار يتحكمون فى التسعير بعد نفاد أو انخفاض الكميات المتاحة لدى وكلاء وموزعى العلامات التجارية المختلفة.

وأضاف أن أسعار السيارات شهدت حالة من عدم الاستقرار والارتفاعات العشوائية تتخطى مستوى المنافسة، بسبب عدم وجود ضوابط فى التسعير لدى التجار؛ فالأمر فى النهاية يرجع لقواعد العرض والطلب؛ فى الوقت الذى أصبحوا فيه المالكين الوحيدين لبعض الطرازات؛ فى ظل نفادها لدى الوكلاء والموزعين.

وشهدت أسعار بعض الفئات ارتفاعات ما بين 30 و%40 خلال الفترة الماضية على مستوى التوكيلات، إلا أنها سجلت عند التجار مستويات وصلت أحيانًا إلى %100؛ مقارنة بما كانت عليه قبل تحريك الجنيه.

جاءت هذه الزيادات على خلفية توقف الاستيراد بعد فرض وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزى ضوابط جديدة؛ كان على الشركات التواؤم معها؛ ومنها ضرورة توافر مراكز خدمة معتمدة على مستوى الجمهورية، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات وتوافر وسادتين هوائيتين؛ فيما اشترط البنك المركزى ضرورة الحصول على موافقات لفتح اعتمادات مستندية بدلًا من مستندات التحصيل لإتمام عمليات الاستيراد؛ التى توقفت بشكل شبه تام إثر هذه الخطوة.

وأوضح زيتون أن المتوافر بالمعارض لدى التجار يعتبر كل المخزون من السيارات فى السوق، وأن الزيادات التى تم إقرارها تأتى من منطلق أنه الوحيد الذى يملك السيارة، المتواجدة لديه من فترات سابقة قبل أن يتعرض السوق لهذه الأزمة العنيفة.

وأضاف أن غالب الكميات المتاحة لديهم هى عبارة عن طرازات محلية فى الغالب، كما تتوافر كميات قليلة من الطرازات المستوردة.

يُذكر أن مبيعات السيارات بمختلف فئاتها تراجعت بنسبة %45.6، لتصل إلى 12 ألفا و768 مركبة خلال يوليو الماضى، مقابل 23 ألفا و470 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بعد أن انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة %50 لتسجل 8.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 17.8 ألف وحدة، فيما هبطت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة %29.7 لتسجل نحو 1319 مركبة، مقابل 1876 وحدة. وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %31.4 لتصل إلى 2556 وحدة، مقابل 3725 وحدة.

أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدر العلامة التجارية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» مسجلة نحو 2550 مركبة خلال أغسطس المالضى، وتلتها «شيرى» فى المركز الثانى بواقع 2228 وحدة، وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 1212 سيارة، تلتها «إم جى» فى المركز الرابع بنحو 115 وحدة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب «هيونداى» بعدما تمكنت من ترخيص 822 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السادس بنحو 684 مركبة، واحتلت «شيفروليه» المرتبة السابعة مسجلة نحو 548 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بواقع 516 سيارة. وحصدت «بى واى دى» المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 509 سيارات، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز العاشر بواقع 468 وحدة.