منتدي مجالس الشوري والشيوخ يختتم اعماله اليوم

اختتمت اليوم فعاليات تأسيس منتدي المجالس الاستشارية الشعبية و مجالس الشورى و مجالس الشيوخ و غيرها من المجالس البرلمانية المماثلة في العالم الإسلامي المنعقد فى مدينة باندونج الاندونيسية

و اتفقت الوفود المشاركة على مقترح التأسيس على أن يكون المنتدى ضمن أجهزة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

و أصدر الحضور بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بياناً بذلك.

كما تم تشكيل لجنة فرعية ضمت في عضويتها المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ المصري للتباحث حول رؤية المنتدى ومهامه ونظامه وبرامج أعماله وشروط عضويته والتى ستقدم تقريراً بأعمالها للمؤتمر في اجتماعه القادم.

وأكد الحضور على أهمية وجود مشاركة فاعلة ودعم قوي من كافة الأطراف بما فى ذلك المجالس الاستشارية الشعبية؛ ومجالس الشورى؛ ومجالس الشيوخ او غيرها من المجالس البرلمانية المماثلة؛ التزاما بالمبادئ العشرة لمؤتمر باندونج التاريخى؛ وذلك لمواجهة كافة التحديات والتطورات العالمية التي قد تتسبب في تعقيد المشاكل متعددة الأبعاد والتي تؤثر على الأوضاع الإقليمية والدولية.

يذكر أن مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له في فعاليات تأسيس منتدى مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي تأتى تلبية لدعوة بامبانج سوساتيو رئيس المجلس الاستشاري الشعبي لجمهورية إندونيسيا، بمدينة باندونج الإندونيسية.

وتأتى فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانات فى تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الشعوب والأقطار في مختلف الأوجه مثل تداعيات جائحة كورونا والازمات الاقتصادية وقضية المناخ وغيرها من القضايا ذات التأثير على سلامة الإنسانية وحضارتها.