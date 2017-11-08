منتدي شباب العالم يرفع إشغالات فنادق شرم الشيخ إلى 70%

خلق انطباعًا جيدا لدى المشاركين ويساعد على تشغيل القري المغلقة دعاء محمود: سجلت الإشغالات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، التى تشهد فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، 70% من طاقتها الإجمالية، ووصلت إلي 100% بفنادق الـ 5 نجوم. يحضر المنتدى 3

خلق انطباعًا جيدا لدى المشاركين ويساعد على تشغيل القري المغلقة





دعاء محمود:

سجلت الإشغالات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، التى تشهد فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، 70% من طاقتها الإجمالية، ووصلت إلي 100% بفنادق الـ 5 نجوم.

يحضر المنتدى 3300 شاب ومسئول حكومي وخاص، من جميع أنحاء العالم، ويعد منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، والشباب، ويشمل 64 جلسة، يتحدث فيها 222 متحدثًا، يمثلون 46 دولة من جنسيات مختلفة.

وطالب ممثلو القطاع السياحي، بضرورة تكثيف الحملات الترويجية، واستغلال فعاليات المنتدي في الترويج للمقصد المصري، وتحسين الصورة الذهنية عنه بالخارج، متوقعين أن تعود الحركة السياحية لمعدلاتها خلال العام المقبل.

في هذا السياق، قال مصدر بمحافظة جنوب سيناء، إن مشاركة 3300 ضيف ينتمون إلي 113 دولة بمنتدي شباب العالم، رسالة قوية علي أن مصر أمنة ومستقرة، مؤكداً أن المنتدي ساهم في الترويج للسياحة المصرية بالشكل المطلوب.

وأضاف أن تجول المشاركين في المدينة، والاستمتاع بالرحلات البحرية والحفلات، ساهم في خلق انطباع جيد عن المقصد المصري.

وتوقع أن يشهد العام المقبل عودة قوية للسياحة المصرية منذ عام 2011، بالإضافة إلي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر.

وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى بيان بهذا الخصوص، إن تكرار إقامة مثل تلك المنتديات والمؤتمرات، يسهم في تشجيع الكثير من المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات، وإعادة تشغيل المنتجعات والقري السياحية المغلقة.

وأضاف أن منتدي شباب العالم أتاح الفرصة للمشاركين بالتمتع بمقومات شرم الشيخ السياحية، التي لا مثيل لها في العالم، مطالباً بزيادة الجهود الترويجية من القطاع السياحي الرسمي والخاص، بجميع الأسواق الموردة للسياحة.

وطالب إلهامي الزيات، رئيس شركة إيمكو للسياحة، من الوفد المصري المشارك في بورصة لندن، بالاستعانة بمقاطع من منتدي شباب العالم، وعرضها في الجناح المصري، وذلك لمحو جميع الأفكار السلبية التي يحاول البعض الترويج لها، بشأن أن مصر دولة غير مستقرة.

كانت وزارة السياحة، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، قد شاركت هذا العام في بورصة لندن بجناح تبلغ مساحته 700 متر مربع، وضم الوفد المصري ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة نحو 45 شركة سياحة وفندق، بالإضافة إلى مسئولى محافظة البحر الأحمر، وشركة مصر للطيران، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وسط حشد مهني دولي كثيف من مختلف الأسواق السياحية الدولية، وبمشاركة 182 دولة.

وأكد الزيات، أهمية الترويج للسياحة المصرية، متوقعاً تحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

