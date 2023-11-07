منتدى «GRC مصر» يكرم «فودافون» كأفضل شركة في الأمن السيبراني

أعلنت فودافون مصر عن تكريمها كأفضل شركة في مجال الأمن السيبراني من منتدى GRC مصر تقديرًا لتميزها في الحوكمة والمخاطر والامتثال في مجال الأمن السيبراني.

تم الإعلان عن تكريم الشركة لقصة نجاحها في استخدام منصة GRC (آرتشر)، والتي تضمنت نشر حلول التشغيل الآلي بدلًا من العمليات اليدوية لدعم التحول الرقمي واستراتيجيات التحول الآلي والتشغيلي.

يذكر أن منصة GRC منهج متكامل لإدارة الأمن السيبراني يتضمن 3 مكونات رئيسية هي: الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال.

وتشير الحوكمة إلى السياسات والعمليات والإجراءات التي وضعتها الشركة لإدارة المخاطر الأمنية السيبرانية، وتتضمن إدارة المخاطر تحديد وتقييم وترتيب المخاطر الأمنية المحتملة لأصول الشركة، مثل شبكاتها وأنظمتها. ويتضمن ذلك تطوير خطة لإدارة المخاطر وتنفيذ الضوابط واستراتيجيات التخفيف لتقليل المخاطر.

أما الامتثال فيشير إلى التزام الشركة بالقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك قوانين خصوصية البيانات، واللوائح الخاصة بالصناعة، ومعايير أفضل الممارسات.

قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: “يسعدنا أن نحصل على جائزة من منتدى GRC Egypt كتقدير لالتزامنا بالأمن السيبراني ومعايير الامتثال في المنطقة. هذا التكريم يمثل تقديراً للجهود التي بذلناها ولقصة نجاحنا في استخدام منصة Archer GRC، وهو أيضًا اعتراف بتفانينا في تقديم خدمات عالية الجودة، وخاصة في مجال الأمن السيبراني. نحن فخورون أيضًا بما حققناه في تنفيذ أفضل ممارسات الامتثال وفقًا للمعايير المحلية، بما في ذلك السياسات والأنظمة والتشريعات.”

وألقت سماح خميس، رئيس قسم الأمن السيبراني في ڤودافون مصر كلمة حول استراتيجية الشركة، الحوكمة والمخاطر والامتثال من خلال الاعتماد على تقنية آرتشر. تتيح تقنية آرتشر للشركات التكنولوجية وشركات الاتصالات إدارة العديد من المخاطر عبر منصة واحدة، وتنفيذ المعايير القياسية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المتقدمة، واتخاذ القرارات القائمة على المعلومات وتحسين أداء الأعمال بسرعة. تُعد هذه التقنية العالمية من التقنيات الرائدة في إدارة المخاطر الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وأدوات إدارة المخاطر المرتبطة بموردي تكنولوجيا المعلومات وحلول برامج إدارة استمرارية الأعمال.

وأضافت خميس: “نؤمن في ڤودافون مصر بأن خدمات الأمن السيبراني هي استثمار وليست تكلفة، حيث تقدم فودافون نظام إدارة أمن المعلومات ضمن ممارسات وإرشادات تهدف لمساعدة عملاء ومُقدمي الخدمات السحابية على التشغيل الأمن والفعّال؛ لكي تُبقيهم وبياناتهم وبيانات العملاء آمنة من التهديدات الإلكترونية بمختلف أنواعها، مما يضع أمن المنتجات والخدمات التي تقدمها كأولوية حاسمة لكل من العملاء من المستهلكين والشركات.

وأضافت: “يمثل أمان شبكاتنا وأنظمتنا وعملائنا أولوية قصوى وجزءًا أساسيًا من مهمتنا. إننا نستثمر في أحدث التقنيات والأنظمة لضمان أن معلومات عملائنا وموظفينا آمنة ومحمية”.

يأتي اهتمام ڤودافون مصر بهذا الموضوع كأولوية قصوى لعملياتها التشغيلية ينبع من رغبتها تفادي الخسائر الهائلة المادية وغير المادية الناتجة عن التهديدات السيبرانية، حيث تتوقع شركة Cybersecurity Ventures أن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015.

ويشمل هذا الرقم الهائل تلف البيانات وتدميرها، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال بعد الهجوم، وتكاليف التحقيق الجنائي، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة والإضرار بالسمعة.

كما تأتي جهود الشركة في هذا الصدد أيضاً في إطار دعمها لخطة التحول الرقمي في مصر ورؤية مصر 2030، حيث تتبنى الشركة أحدث الأنظمة والحلول العالمية في تأمين المعلومات، واتباع الممارسات الرقمية الموثوقة، وهو ما مكّنها من تلبية متطلبات شهادات الأيزو في الأمن السيبرانى: ISO 27001:2013 وISO/ 27017:2015 في خدمات “فودافون بزنس” في الاستضافة والحوسبة السحابية.

يأتي ذلك توافقًا مع سياسة الشركة في وضع مصلحة المستخدمين على قائمة أولوياتها. والجدير بالذكر أن “فودافون بزنس” تمتلك إطار عمل إلكتروني يستند إلى أفضل ممارسات الشركات على مستوى العالم في كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية، والتأكيد على حماية وأمان معلومات العملاء والأنظمة الداخلية.