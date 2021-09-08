استثمار

«منتدى مصر للتعاون الدولى».. وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى

نجحنا في تجاوز آثار جائحة «كورونا».. ونفذنا العديد من المشروعات التنموية
عصام عميرة 9:31 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 9:31 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحيكمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص فى شتى المجالات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع الخاص أحد محركات النمو الغنى بفرص العمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة، بما ينعكس بشكل إيجابى على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

المالية: نجحنا في تجاوز آثار جائحة «كورونا».. ونفذنا العديد من المشروعات التنموية

وأضاف وزير المالية ، أن مصر نجحت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي أسهمت في إرساء دعائم بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وتجاوزت ما كان لديها من تحديات في البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لرفع كفاءة الطرق والطاقة.

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معيط: «بنبان» أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم.. نموذج للشراكة التنموية الناجحة في مصر

وقال الوزير، خلال الجلسة الحوارية الثالثة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF»»، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، إن مصر بما حققته من مكتسبات اقتصادية، في تجاوز الآثار السلبية لجائحة «كورونا»، ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص.

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ولفت إلى أن مشروع «بنبان» بأسوان أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم، يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية في مصر.

وشهد المنتدى الذي انطلق، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي، والقوى العاملة، والتموين، والتربية والتعليم، والتخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والصحة، والقوى العاملة.

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ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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