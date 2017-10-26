منتدى مستدام يطلق دورته التدريبية الرابعة لشباب المصرفيين

تأهيلاً لجيل جديد من المصرفيين على دراية ووعى بالمستجدات الراهنة على الساحة العالمية بما لها من فرص وتحديات، يواصل منتدى مستدام دوره الفعال في إرساء مبادئ مفهوم التمويل المستدام بمصر والشرق الأوسط. ويقيم منتدى مستدام دورته الرابعة لشباب المصرفيين في الفترة من 5 الى 8 نوفمبر 2017 بجمهورية مصر الع





تأهيلاً لجيل جديد من المصرفيين على دراية ووعى بالمستجدات الراهنة على الساحة العالمية بما لها من فرص وتحديات، يواصل منتدى مستدام دوره الفعال في إرساء مبادئ مفهوم التمويل المستدام بمصر والشرق الأوسط. ويقيم منتدى مستدام دورته الرابعة لشباب المصرفيين في الفترة من 5 الى 8 نوفمبر 2017 بجمهورية مصر العربية، اذ يقدم المنتدى برنامج تدريبي متكامل عن “مبادئ التمويل المستدام Introduction to Sustainable Finance”.

ويتضمن البرنامج مناقشة عدة نقاط وعناصر هامة ومنها مخاطر البيئة والمجتمع Equator principles، وتقارير الاستدامة Sustainability Report، والشمول المالي Financial Inclusion والاستثمار المسئول اجتماعياً “SRI” Investments Social Responsible . ويقوم المعهد المصرفي المصري –الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري -باعتماد هذه الدورة التدريبية لمنتدى مستدام.



فمنذ عام 2014 استطاع المنتدى تأهيل وتدريب عدداً كبيراً من شباب المصرفيين اذ شارك 60% من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي المصري في البرامج التدريبية التي اتاحها المنتدى. كما انضم عدداً من الطلاب من بعض الدول الافريقية والأوروبية بالدورات السابقة مما يدل على ثقل المحتوى العلمي وخبرة الأساتذة المحاضرين العالميين في المنتدى.



والجدير بالذكر انه تم إطلاق منتدى مستدام كمبادرة عام ٢٠١٤ من البنك العربى الافريقى الدولى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لمسؤولية الشركات (ECRC) ليصبح اول منتدى من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

