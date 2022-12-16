منتدى متخصص يبحث أهمية صناعة بدائل النيكوتين والتبغ على مستوى العام

ناقش خبراء في الصحة وحلول بدائل التدخين احتمالية أن تكون السجائر الإلكترونية او بدائل النيكوتين والتبغ بديلاً أقل خطراً على الصحة مقارنة بالسجائر التقليدية.

وأشار خبراء الصناعة إلى دور بدائل التدخين وقدرتها على مساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة كلياً.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمها منتدى جمعية صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة UKVIA لعام 2022 في لندن.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور كولين مندلسون، المؤلف والخبير في علاج الأمراض المتعلقة بالتدخين والتبغ؛ وألكسندر كفيتاشفيلي، استشاري الصحة العامة في مركز خيارات المستهلك؛ والدكتور سودانشو باتواردان، مدير مركز البحوث والتعليم الصحي، مجمّع العلوم في جامعة ساوثهامبتون؛ ومحمد العقرباوي، مدير أول قسم شؤون الشركات والاتصال والتواصل لشركة “آندز”.

وسلطت الجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور ديريك ياخ، استشاري الصحة العالمية، الضوء على موضوع التدخين باعتباره مصدر قلق عالمي كبير يتطلب حلولاً معاصرة لمساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في الإقلاع عن التدخين عبر التحول إلى خيارات أقل ضرراً.

وبهذا السياق، قال الدكتور كولين مندلسون، المؤلف والخبير في علاج تدخين التبغ: “هناك اعتقادات خاطئة عديدة حول منتجات بدائل النيكوتين. لقد رأيت العديد من الأشخاص يفقدون حياتهم بسبب السجائر التقليدية، لكنني من جهة أخرى شهدت العديد ممن تمكنوا من الإقلاع عنها عبر الانتقال إلى بدائل التدخين، والتي أعتقد أنها أحدثت ثورة حقيقية في هذا القطاع”.

ومن جانبه، قال محمد عقرباوي، مدير أول قسم شؤون الشركات والاتصال والتواصل لشركة “آندز”: “كشركة نحن نرى أن الإقلاع عن كل وسائل التدخين هي الحل الأمثل لجميع المدخنين، وفي حال تعذر ذلك، تظهر الدراسات بأن منتجات السجائر الالكترونية وما شابهها من المنتجات الجديد توفّر فرصاً أفضل للمدخنين أولها تقديم بدائل تحتمل تقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية، وثانياً أثبتت هذه البدائل فعاليتها في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن استخدام السجائر التقليدية”.

اضاف: “هناك حاجة ماسّة للتعاون مع السلطات والبلدان التي لديها آراء متقدمة حول منتجات توصيل النيكوتين الالكترونية، وذلك لسد الفجوة في الأطر المالية والتنظيمية فيما يتعلق بهذه المنتجات”.

تابع: “كمثال على ذلك، نذكر المملكة المتحدة وطريقتها في التعامل مع هذه المنتجات، ضمن الهيكل التشريعي، كأداة ناجحة تساعد في الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية”.

يعتمد منتدى جمعية صناعة السجائر الإلكترونية بالمملكة المتحدة على المعلومات المدعومة بالبحث العلمي، ويهدف إلى تسليط الضوء على بدائل أفضل للسجائر التقليدية من خلال التعاون مع حكومة المملكة المتحدة والسلطات المعنية للمساعدة في مكافحة التجارة غير المشروعة وتصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة حول البدائل الإلكترونية لإيصال النيكوتين.