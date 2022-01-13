منتدى شباب العالم.. إشادة برلمانية بتوصيات المؤتمر في يومه الأخير

أكد برلمانيون أن منتدى شباب العالم الذي اختتم فعاليات أعماله اليوم الخميس ، ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، كما عزز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ،خاصة انه اكد بالدليل القاطع ان مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، مشيدين بالتوصيات التي خرجت في ختام أعماله اليوم الخميس ،

يشار إلى أن توصيات منتدي شباب العالم تضمنت الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، و دعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات ، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، و نشر التعريف بالموارد المائية ، بالإضافة إلي الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

رياضة النواب: منتدى شباب العالم عكس حرص القيادة السياسية على خلق جيل قادر على مواجهة المستقبل وتحدياته

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن منتدي الشباب ، بعث رسالة للعالم أجمع ان مصر دولة تحتضن شبابها وتسعي دائما لتمكينهم ورفع قدراتهم وخبراتهم الحياتية .

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات اليوم الخميس أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب لا محدود وحريص علي منحهم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك ما كان واضحا في حضورهم جلسات المنتدي ومشاركتهم فى طرح وتبادل الآراء مع كبار المسئولين فى مصر والعالم، لوضع حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الدولي .

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات يعكس حرصه على خلقً جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مشيرا الي أن منتدى شباب العالم أصبح المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية .

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تنظيم منتدى شباب العالم اتصف بالاحترافية، كما أن هناك اعترافًا دوليًا بنتائج وتوصيات هذا المؤتمر العالمي لدعم وتعزيز قدرات الشباب حول العالم.

وأضاف أنه على الشباب أن يتعلموا إدارة الاختلاف لصالح الدول وإعلامً السلام الاجتماعى، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح تمكين الشباب المصرى وفتح آفاق التواصل معهم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الشباب المصرى الذي أجاد فى إعداد وتنظيم والمداخلات التى تمت فى ورش العمل نموذج محترم يفتخر به كل مصرى.

وأوضح، أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وارسل رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ويعد ايضا فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة انه اكد بالدليل القاطع ان مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار .

إشادة بتوصيات المنتدى

من ناحيته أشاد إسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، بالتوصيات الهامة التي خرج بها منتدى شباب العالم والتي سوف تكون محل اهتمام دولى وهى الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا ، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات ، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة ، ونشر التعريف بالموارد المائية ، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة ، مشيرة إلى أن هذه التوصيات جاءت بعد أن تناولت جلسات الحوار والمناقشات عدد من القضايا الهامة كانت محل اهتمام العالم.

كما أثني رئيس اتحاد حزب المؤتمر ، على دعوة الرئيس السيسي لكافة شباب دول المنطقة للالتحاق بالأكاديمية الوطنية ، مؤكدا أن ذلك في التواصل بين الشباب المصري والعربي ، واستمرار الدعم والتواصل ، مما سيكون له آثارا إيجابية في تبادل الآراء حول كافة التحديات المشتركة، مما يؤدي إلى خلق أفكار متبادلة تساهم في التنمية لامتنا العربية.

وأكد رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر ، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحاً كبيرا وأيضا حقق مكاسب متعددة وخرج بعدد من التوصيات الهامة سوف تكون محل اهتمام العالم أجمع ، خاصة بعد الفعاليات التي شهدتها أروقة المنتدى من جلسات حوارية ونقاش حول عدد من القضايا الحيوية الهامة التي شغلت الرأي العام بين الشباب من مختلف الدول والثقافات في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،.

وأضاف تمراز ، أن هذا الحدث العالمى إنجاز كبير وخطوة من خطوات الريادة والإبداع المصرى على المستوى الدولي ، حيث ناقش المنتدي عدد من القضايا والموضوعات التي تطرقت لها جلسات الحوار منها تأثيرات جائحة كورونا على العالم، والتغيير المناخى باعتباره أحد التحديات التى يواجها الانسان ، وكذلك القضاء على الفقر ، وحقوق الانسان ، وكذلك صناعة الفن والمحتوى الإبداعى والثقافى في زمن الجائحة وهي قضايا محورية تخص العالم والإنسانية .

منتدى شباب العالم يدعو للفخر وأظهر احترام مؤسسات العالم لمصر

وقال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، إنه شعر بالفخر في اللحظة التي تسلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة اعتماد المؤسسة الوطنية لتدريب الشباب، من ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية «ACCET»، على هامش فعاليات اليوم الأخير من منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ منذ العاشر من يناير الجاري.

وقال الديب، إن حديث ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية، وصفه لما تم بـأنه «إنجاز استثنائي»، لم يشهد تسجيل أي قصور من الأكاديمية، وأن الأكاديمية تفي بجميع المعايير في مجال العلاقات المهنية والأهداف والبرامج والمواد التعليمية ومؤهلات المعلمين والإشراف التعليمي ورضا الطلاب، أمر يدعو إلى الفخر لأن كل ما قيل لم يكن على لسان مسئول مصري وإنما على لسان ممثل هيئة أمريكية للاعتماد تعمل منذ سبعينات القرن الماضي.

وأضاف الديب، أنه على ثقة بأن الأكاديمية، والبرامج الرئاسية، ستفرز المزيد من النجاحات، وستخرج أجيال من القادة الحقيقيين لأن اختباراتها صارمة ولا مكان فيها للوساطة والمحسوبية، وأن المعيار الأول هو الكفاءة والكفاءة وفقط، وهو ما يؤكد أننا أمام مصنع للقادة وللشباب الذين سيقودون مصر في المستقبل.

وأوضح الديب، أن منتدى شباب العالم بكل جلساته، يدعو إلى الفخر، وأظهر احترام مؤسسات العالم للقيادة المصرية، وللشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في كلمات كل المتحدثين الذي أشادوا بمصر وتجربتها وريادتها في كثير من المجالات.

كما ، ثمن خالد الباشا، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة، دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب خلال الفترة الحالية لافتا إلى أننا أصبح لدينا المئات من الشباب المؤهل والمدرب وفقا لأحدث المعايير الدولية يصلح لتولى المناصب والمسئولية في مختلف القطاعات بفضل دور الأكاديمية.

وأشار إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بالشباب وآليات تدريبه وتمكينه حيث يوجد لدينا العديد من المؤسسات التي تعد نموذجا في تطوير مهارات الشباب لعل أبرزها البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب كذلك الأكاديمية الوطنية وغيرها من المؤسسات التي تخرج للدولة المصري العشرات من القيادات الشابة لاتي تصلح لتولي المسئولية.

كما أشاد في تصريحاته بالملفات والقضايا التي تناولها منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الرؤساء والزعماء من مختلف دول العالم مشيرا إلى هناك عشرات القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات والورش التي أقيمت على هام المنتدى.