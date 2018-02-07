منتدى تعزيز السلام ينطلق فى واشنطن اليوم

خالد بدر الدينتواصلت، اليوم الأربعاء، أعمال "مؤتمر واشنطن" لليوم الثاني؛ برعاية "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" من أجل التوصل إلى خارطة طريق للتحالف بين الأديان في العالم؛ بغرض ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي وحماية مستقبل البشرية.وذكرت وكالة إيتوس واير التى تتخذ من إمارة دبى م

خالد بدر الدين



تواصلت، اليوم الأربعاء، أعمال “مؤتمر واشنطن” لليوم الثاني؛ برعاية “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” من أجل التوصل إلى خارطة طريق للتحالف بين الأديان في العالم؛ بغرض ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي وحماية مستقبل البشرية.

وذكرت وكالة إيتوس واير التى تتخذ من إمارة دبى مقرًا لها أن فعاليات “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” انطلقت فى مؤتمر واشنطن بحضور المئات من القساوسة الإنجيليين والحاخامات والأئمة من أكبر أربعين مدينة أميركية، إلى جانب نخبة من العلماء والمفكرين وممثلي الأديان في مختلف بلدان العالم، في فندق “ماريوت – جورجتاون” في واشنطن العاصمة.

واستهل الجلسة الافتتاحية عبدالله بن بيه رئيس “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، فرحب بالحضور، متوجها بالشكر للعلماء والقساوسة والحاخامات والأئمة على مشاركتهم بأعراس السلام، كما رحب بمحمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وسفير الولايات المتحدة لحرية الأديان سام براون، ووزير خارجية فنلندا تام سوينك شوين، الذي يشارك في مؤتمر واشنطن بصفة رسمية، ممثلاً حكومة بلاده، وداعمًا لنشاط قافلة السلام الأميركية.

وقدم الشيخ ابن بيه تصورًا أوليًا لمرحلة ما بعد “مؤتمر واشنطن”، مؤطراً للصيغة التي يُفترض أن يقوم وفقها نشاط قافلة السلام، في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية.

واقترح مرتكزات تؤسس لانطلاق “حلف الفضول الجديد” للتحالف بين الأديان والفلسفات معاً، مون جوهر المشروع يقوم على أبعاد إنسانية على كل المستويات الأخلاقية والدينية.

وتحدث الشيخ ابن بيه عن دور “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” منذ انطلاقته الأولى قبل خمس سنوات، مؤكداً أن عمله يقوم على شقين: شق يبحث في ظاهرة العنف وجذورها، والآخر يقوم على المبادرات والتعاون مع الأصدقاء الباحثين عن السلام؛ دون أن ينفي بروز العديد من المشاكل الفكرية في الشق الأول، خاصة فيما يتعلق بأسئلة مثل: هل الدين سبب ظاهرة العنف، أم العنف ناشئ عن عوامل أخرى، والدين وسيلة؟. إذن كيف نعالج تلك الدعوى؟. وكيف يكون الدين حلاً وليس مشكلة؟. وحين توجد دعوى مظلومية، هل السلم أولاً أم العدالة؟