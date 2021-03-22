«منتدى الحوار العربي الإفريقي» يشيد بموقف مصر الداعم لاستقرار الصومال

أشارت الوكيل إلى أن مصر دائما تبحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى بما يعزز من السلم والأمن الإقليمى والقاري

أشاد منتدى الحوار العربي الأفريقي برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي ، بما نتج عنه اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري و وزيري الشئون الخارجية و التعاون الدولي للصومال محمد عبد الرازق و وزير شئون رئاسة الجمهورية الصوماليه حسن معلم خليف.

وأوضح أن وزيري الصومال أكدا على تولى مصر تحقيق السلام و الأستقرار فى الصومال الشقيق ، فضلا عن تناولهم لجهود التعاون الثنائي بين البلدين فى جميع المجالات .

مها الوكيل : مصر دائما تبحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى

قالت مها الوكيل نائب رئيس منتدى الحوار العربي الافريقي أن العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية .

وأشارت إلى أنها بدأت منذ عهد الفراعنة و ذلك بإرسال البعثات التجارية المصريه الى الصومال .

وأضافت الوكيل أن مصر شاركت فى بداية العام السابق لتوقيع إتفاقية تعاون مع الصومال لنقل الخبرات في مجال البترول والغاز .

وأوضح أنه شارك في المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال والذي عُقِدَ بالعاصمة الصومالية مقديشو، حيث تم إيفاد السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، للمشاركة فيه، والذي أكد على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

و أشارت الوكيل إلى أن مصر دائما تبحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى، وذلك بما يعزز من السلم والأمن الإقليمى والقاري .

وزير الخارجية المصري، استقبل اليوم، كلا من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال، فضلاً عن التأكيد على الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، ودعوتها في هذا الصدد لكل الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة .