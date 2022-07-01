منتدى الثقافة والإبداع يستضيف الكاتب حسام العادلي لمناقشة رواية «نجع بريطانيا العظمى»

يقيم ملتقى الثقافة والإبداع في السادسة مساء الأحد 3 يوليو، بمركز الإبداع الفني – بساحة الأوبرا -، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة يديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، ويستضيف هذا الشهر القاضي والكاتب حسام العادلي، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فرع الآداب لهذا العام، لمناقشة روايته «نجع بريطانيا العظمى»، وينظمه قطاع الصندوق.

حسام العادلي قاضي وروائي تخرج في كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2003، صدرت له العديد من الأعمال الابداعية منها مجموعة قصصية بعنوان «لمحات» ، رواية «أيام الخريف».

وفي عام 2021 صدرت روايته التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية «نجع بريطانيا العظمى» .

منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية وربطها بالحالة الحالية

منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى – الذي يقام شهرياً- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية .