منتدى الاقتصاد العربي يناقش من بيروت مناخ الاستثمار ويكرم أحمد الوكيل

ينعقد منتدي الاقتصاد العربي في الدورة الـ28 اليوم الخميس في بيروت بدولة لبنان، وذلك تحت رعاية و مشاركة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

و يشارك في المنتدي أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط، ووفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.

كما سيشارك إضافة إلي الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) واتحاد الغرف العربية.

كما أنه سيتم تكريم أحمد الوكيل خلال منتدي الاقتصاد العربي، وذلك بمناسبة احتفالات غرفة الاسكندرية بمرور مائة عام على إنشائها ومرور 40 عاما علي تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدي مشاركة نحو 300 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية.

ويناقش المنتدى اخر المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان.