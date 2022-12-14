منتدى الاقتصاد العربي ببيروت يكرم رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في دورته الـ28

يكرم منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 28 التي ستنعقد ببيروت في 22 ديسمبر الحالي أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة احتفالات غرفة الإسكندرية بمرور مائة عام على إنشائها ومرور 40 عامًا على تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط.

وينعقد المنتدى برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي وبمشاركة نحو ثلاثمائة من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية.

ويناقش منتدى الاقتصاد العربي المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) واتحاد الغرف العربية، وفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.