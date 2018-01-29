منتدى الاقتصاد العالمي : أسعار الطاقة الشمسية انخفضت إلى النصف في 3 سنوات

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنانخفضت أسعار خلايا الطاقة الشمسية إلى النصف، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، كما يُتوقع أن تُواصل انخفاضها إلى النصف، مقارنة بالمستويات الحالية، بحلول عام 2020، وفقًا لما أكده تقرير صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي، اليوم.وبحسب التقرير، تبنّت عدة دول في العا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





انخفضت أسعار خلايا الطاقة الشمسية إلى النصف، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، كما يُتوقع أن تُواصل انخفاضها إلى النصف، مقارنة بالمستويات الحالية، بحلول عام 2020، وفقًا لما أكده تقرير صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي، اليوم.

وبحسب التقرير، تبنّت عدة دول في العالم بشكل قوي التطبيقات الموفرة للطاقة مثل تقنيات “الليد” أو المعتمدة على الطاقة النظيفة مثل الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، وهو ما يؤشر إلى إمكانية تحقيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بدول العالم مع حماية البيئة.

لكن التقرير أشار إلى أنه رغم هذا التطور الهائل في الاعتماد على الطاقة النظيفة، فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى تبنّي سياسات قوية للحد من عدم اليقين في القطاع وجذب الاستثمارات اللازمة لنهوضه.