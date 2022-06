منتدى الاستشاريين المصريين يسلط الضوء على أحدث الصناعات التكنولوجية

اختتمت فعاليات منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، في نسخته الرابعة، التي أقيمت تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ تحت شعار التصميم من أجل الاستدامة.

وتضمن المنتدى الذي شهد في نسخته الحالية حضور حكومي قوي، وعدد كبير من الاستشاريين المصريين والأجانب، مناقشات متعددة على مدار يومي ٨ و ٩ يونيو الجاري، حول الأنظمة الذكية التي تقدم الخدمات لتحقيق التصميمات المختلفة، والبنية التحتية الذكية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر، والوسائط الذكية التي أصبحت جزء رئيسي من أي تعاملات مباشرة.وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة IT EVENTS -المنظمة للمنتدى- إن فعاليات المنتدى شهدت حضور نخبة من الاستشاريين الهندسيين وأصحاب الصناعات الداعمة للأنظمة الذكية المختلفة، للوقوف على أحدث الوسائل التكنولوجية، برعاية Datwyler IT Infra، Systems Engineering of Egypt – SEE، CommScope، Barco Fluke-Network.

وأوضحت أن المنتدى يعمل على تقديم الصناعات اللي تدعم المشروعات الذكية بأحدث الوسائل التكنولوجية في التحول الرقمي، من خلال تجميع البيانات وتحليلهامشيرة إلى أن الفكرة بدأت في عام 2018، وتم تنفيذ أول نسخة منه في عام 2019، من خلال تنظيم مؤتمر عن التحول الرقمي.ولفتت إلى أن الشركة كان لها السبق في مناقشة الأساليب الحديثة وعرض الصناعات المختلفة، التي تدعم الاستشاريين الهندسيين بأحدث الصناعات المحلية والأجنبية التي تخدم ملف التحول الرقميموضحة أن النسخة الحالية من المنتدى شهدت إقبال كبير من الشركات والاستشاريين الهندسيين، للوقوف على احدث المنتجات الرقمية.ولفتت إلى أن الشركة تعمل على تطوير المنتدى لمواكبة التغيرات المختلفة في جميع الصناعات التكنولوجية، مما سيكون له آثار متعددة على الاستدامة وربطها بالتصميمات الهندسية.

من جانبه قال الدكتور طارق مصطفي السكري مدير معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وضع قطاع التنميه العمرانية وتحسين المرافق وتوفير الخدمات في مقدمة أولوياته، استعدادا لدخول مصر عصر المدن الذكية بما يتوافق مع رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن القيادة السياسية عملت خلال ال 7 سنوات الأخيرة علي قدم وساق لزياده الرقعه العمرانية ورفع المعاناة عن المواطنين وخاصة سكان المناطق غير الامنة، بالإضافة إلي ضمان صورة الحياة في مجتمعات سكنية حضارية تناسب مختلف شرائح المجتمع وذلك من خلال الإسراع في الانتهاء من إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة المتطورة لتستوعب الزيادة السكنية وتوفير فرص الاستثمار والعمل داخل الدولة.

وأضاف أن المدن الذكية تعتبر إحدي أهم نقاط القوة التي تؤدى إلي إحداث طفرة كبيرة في قطاعى الاتصالات والعقارات في مصر، وتسعي الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام المدن الذكية والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول الي المجتمع الرقمي الذي يسهل الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ماتقوم به وزارة الإسكان من خلال بناء المدن الذكية كونها تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر حيث أن التزايد السكاني غير مسبوق و لابد أن يتوافق معه التخطيط العمراني للدولة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل علي إنشاء 22 مدينة جديدة يتم فيها تطبيق معايير تنفيذ عالمية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدةموضحا ان المدن الذكية تعتمد بشكل رئيسي علي البنية التحتية لتنقية المعلومات والأتصالات وأكثر ما يميزها هو تركيزها عي الانسان في المقام الأول، كونها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن التقليدية.ولفت إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى، شهدت عرض حلول جيدة لكافة العناصر التكنولوجية، وهو ما ظهر في حجم الإقبال على المنتدى والمعرض المصاحب له.ويرى المهندس محمد المنسي مهندس نظم بشركة CommScope، إن المنتدى يوفر للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، التواصل مع الاستشاريين المصريين والأجانب من خلال عرض احدث المنتجات الرقمية في السوق المصري.

ولفت إلى أن تدعيم المنتدى لرؤية الحكومة في تحويل جميع التعاملات إلى رقمية، يعتبر تطوراً كبيراً في العلاقة بين الاستشاريين الهندسيين، واصحاب الصناعات التي تخدم تنفيذ المباني الذكية المستدامة.

وقال إن شركته تولي اهتمام كبير بالدراسات والابحاث، بالإضافة إلى أنها متواجدة مع عدد من الهيئات العالمية التي تضع المواصفات القياسية، وهو ما يساهم في قيامها بتقديم المواصفات إلى الاستشاريين من خلال المنتدى.

وأكد أن التكامل بين الاستشاريين الهندسيين والشركات التي تقدم الحلول الذكية، يساهم في زيادة حجم المشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي بشكل جيد.