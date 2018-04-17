منتدى الإسكندرية للإعلام يختتم فعالياته بحضور 500 مشارك

هبة حامدشهد الجلسات الصباحية لليوم الثالث من منتدى الإسكندرية للإعلام الجلسات المتوازية، حاضر خلالها بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، والمحامي والخبير القانوني إيهاب سلام.واستعرض ويدرود، في جلسة بعنوان "الاستقطاب في وسائل الإعلام"، الهدف الرئيسي للإعلام يتمثل في بن

هبة حامد





شهد الجلسات الصباحية لليوم الثالث من منتدى الإسكندرية للإعلام الجلسات المتوازية، حاضر خلالها بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، والمحامي والخبير القانوني إيهاب سلام.

واستعرض ويدرود، في جلسة بعنوان “الاستقطاب في وسائل الإعلام”، الهدف الرئيسي للإعلام يتمثل في بناء السلام وحماية حقوق الإنسان وأهمية الدور الذي يلعبه في حياة المواطنين، موضحًا أن وظيفة الإعلام تتمثل في كشف الحقيقة والبحث عنها.

وقال مدير المعهد السويدي إن الإعلام يلعب أدوارًا متعددة في خدمة المجتمع وتمثيل المواطنين، مشيرًا إلى صلة النمو والازدهار الاقتصادي بالإعلام الحر.

وتطرّق إلى العلاقة بين التطور التكنولوجي ووسائل الإعلام وكيفية توظيفها في نشر الأخبار والمعلومات.

وبالتزامن عُقدت جلسة بعنوان “المشكلات القانونية المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة”، ناقش خلالها المحامي إيهاب سلام، الضوابط القانونية الضابطة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطابقها إلى حد كبير في حماية الحياة الخاصة.

واستعرض سلام مصطلح “حرية الرأي والتعبير” وكفالته في الدساتير والقوانين، والعوامل الضابطة لممارسة تلك الحرية من خلال عدم المساس بالوحدة الوطنية وعدد من العوامل التي من شأنها الحفاظ على كيان الدولة وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد على مئتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروعا ومبادرة إعلامية.

أُنشئ “منتدى الإسكندرية للإعلام” عام 2012 بالتعاون بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تليفزيون، الإعلام الإلكتروني)، وصولًا إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.

عقد المنتدى في دورته الأولى مايو 2013 بعنوان “الإعلام المحلي والتنمية” على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي، وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان “الإعلام المجتمعي في العالم العربي”، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع “ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي”؛ وعام 2017 تناول موضوع “الإعلام والابتكار”.