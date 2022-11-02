منتدى إدارة المرافق EFMF يطلق فعاليات النسخة الرابعة في مارس المقبل

تستعد شركة IT EVENTS، لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الذي يتضمن تجمع لشركات إدارة المرافق والمنشآت، بهدف عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة في مجال إدارة المنشآت FACILITY MANAGEMENT.

وشهدت النسخة الأخيرة من المنتدى حضورا حكوميا قويا من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشباب والرياضة، في ظل الاهتمام الحكومي البالغ بدعم دور شركات الإدارة والمنشآت.

وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة IT EVENTS، -المنظمة للمنتدى- إن المنتدى شهد العام الماضي إقبالا جيدا، وسط تواجد قوي لكبرى الشركات العاملة في مجال إدارة المرافق والمنشآت وعلى رأسها شركات المقاولون العرب لإدارة المرافق ACFM، حسن علام، إينوفا، الخرافي، سياك، EFS.

وأضافت أن النسخة الجديدة المقررة لها الانعقاد خلال 7 و 8 مارس 2023، ستناقش ملفات متعددة على رأسها ملفات الاستدامة وتوفير الطاقة من خلال استخدام الحلول المبتكرة في إدارة المرافق، لافتة إلى أن المنتدى سيتضمن حضور محلي وعربي ودولي كبير، من أجل عرض التجارب الخليجية والعالمية في استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة، وكيفية تطبيقها في مصر.

وتوقعت زيادة الإقبال على حضور النسخة الرابعة من المنتدى المقرر لها مارس المقبل؛ خاصة في ظل تواجد حضور لفيف من الخبراء من مصر والوطن العربي في مجال إدارة المرافق والمنشآت، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام الحكومي بخدمات إدارة المرافق والمنشآت.

وأكدت أن بدء تشغيل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة، سيزيد من فرص نمو دور شركات الإدارة في جميع المشروعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة من خلال الإدارة الذكية المستدامة.