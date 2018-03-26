منتخب هولندا يفوز وديًا على نظيره البرتغالي بثلاثية نظيفة

وكالات:استطاع منتخب هولندا لكرة القدم أن يفك عقدة عدم الفوز على نظيره البرتغالي منذ 27 عامًا، واسقط «برازيل» أوروبا بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهما ،مساء الاثنين، على ملعب «جنيف»، في إطار استعداد المنتخب البرتغالي لكأس العالم.سجل «ممفيس ديباي» الهدف

وكالات:

استطاع منتخب هولندا لكرة القدم أن يفك عقدة عدم الفوز على نظيره البرتغالي منذ 27 عامًا، واسقط «برازيل» أوروبا بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهما ،مساء الاثنين، على ملعب «جنيف»، في إطار استعداد المنتخب البرتغالي لكأس العالم.

سجل «ممفيس ديباي» الهدف الأول للطواحين الهولندية في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

ونجح «ريان بابل» في مضاعفة تفوق هولندا بتسجيله هدف في الدقيقة 32، قبل أن يسجل زميله «فيرجيل فان ديك» الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وشارك النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» حتى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

