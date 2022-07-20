منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون على جائزة الأفضل في أفريقيا

تواجد منتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين للظفر بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية تواجد 10 منتخبات، قبل أن يقلصها الاتحاد الأفريقي “كاف” إلى 5 منتخبات ثم إلى 3، حيث يتواجد في القائمة النهائية رفقة مصر منتخبات السنغال والكاميرون.

ومن المقرر أن يكون موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر في القائمة النهائية بعد وصوله لنهائي كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022.

وتم استبعاد منتخبات جزر القُمر، مالي، غينيا الاستوائية، جامبيا، تونس، المغرب، بوركينا فاسو. التي تواجدت في القائمة الأولية.