رياضة

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية ، أما إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة. وأنهي منتخب مصر مساء الأربعاء، مباراة عصيبة على…

إسلام مصطفى 10:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22 10:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية ، أما إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة.

وأنهي منتخب مصر مساء الأربعاء، مباراة عصيبة على ملعب جابوما بالكاميرون مع كوت ديفوار بالفوز المستحق ببركلات الترجيح في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية .

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وخرج حارس المرمي محمد الشناوي بعد دور بطولي مصابا، ولعب مكانه محمد أبو جبل، الذي استطاع التصدي لإحدى ركلات الترجيح لتفوز مصر.

وأوضح أبو العلا، خلال تصريحات رسمية، أن اللاعبان سيخضعان كلاهما غدًا لعمل آشعة لتحديد برنامج كل منهما.

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل 30 يناير الجاري في ملعب أحمدو أهيدجو.

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وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

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بقلم إسلام مصطفى

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