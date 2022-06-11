منتخب مصر يفتقد جهود عمر مرموش في مواجهة كوريا الجنوبية الودية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على استبعاد عمر مرموش، عن قائمة الفراعنة المتجهة إلى كوريا الجنوبية، استعدادًا للمباراة الودية المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ويُعاني عمر مرموش من حالة إجهاد قوية، تسببت في تأكد غيابه أمام كوريا الجنوبية، لينضم لقائمة من 9 عناصر أساسية سيتغيبون عن المباراة بسبب الإصابات والإجهاد، وهم أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وكان عمر مرموش قد شارك في مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، كما أنه يملك 13 مباراة دولية. سجل فيهم هدفًا واحدًا.